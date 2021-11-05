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Как рассказал Заместитель генерального директора ОАО «МАПИД» Леонид Астрейко, четырехдневка на предприятии объявлена на ноябрь. Причины на то объективные, вызваны они внешними факторами сообщают «Минск-Новости». Он отметил, что изменения произошли не на всем предприятии, а только на двух производствах: арматурном и формовочном.





Также руководство сообщило, пишет Blizko.by, что они сделали максимально комфортный график, без разрывов рабочей недели. Пятница на производствах – день простоя без появления на работе.





Кроме этого, сотрудникам оплачивают 2/3 тарифной ставки согласно законодательству.























