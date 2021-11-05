+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Завод крупнопанельного домостроения № 1 переходит на четырехдневку. Руководство объяснило почему

Предприятие входит в состав ОАО «МАПИД».

Фото: Минск-Новости

Как рассказал Заместитель генерального директора ОАО «МАПИД» Леонид Астрейко, четырехдневка на предприятии объявлена на ноябрь. Причины на то объективные, вызваны они внешними факторами сообщают «Минск-Новости». Он отметил, что изменения произошли не на всем предприятии, а только на двух производствах: арматурном и формовочном. 

Также руководство сообщило, пишет Blizko.by, что они сделали максимально комфортный график, без разрывов рабочей недели. Пятница на производствах – день простоя без появления на работе. 

Кроме этого, сотрудникам оплачивают 2/3 тарифной ставки согласно законодательству.

 



 
Источник: Елена Моисеева
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]