



"Единственное мое требование - на этих домах (для нуждающихся в улучшении жилищных условий – СП) если кто-то и должен заработать, то государство. Никакого частного не нужного нам строительства", - сказал Лукашенко во время поездки в Могилев. Его цитирует пресс-служба президента.





По словам Лукашенко, пишет Смартпресс, соответствующая практика на примере Минска уже дает результат. Аналогичные требования и к строительству в регионах. "Я часто говорил, как строит частник. У него даже конторы, людей нет. Он пришел, взял кредит в банке, пришел в строительный трест (государственный – СП), отдал деньги. Дал ему маленькую цену, он (трест - СП) построил. Продал квартиры по хорошей цене, прибыль себе в карман положил. Спрашивается, зачем нам такие строители? Тресту надо отдавать территории, площади, они пусть строят. Договориться с ними, с 5-процентной рентабельностью, и цены будут в руках у мэра Могилева", - отметил он.





Вместе с тем Лукашенко заявил, что не против частников, но это должны быть полноценные строительные фирмы с достаточным количеством персонала и профильными специалистами.





"Приоритет должен быть отдан этим трестам. Это государственные, государство отвечает. И когда мы навели здесь порядок, резко уменьшились долгострои, которые нам пришлось достраивать. Сейчас порядок навели. И в этом направлении мы должны двигаться. Конечно, кому-то это не нравится. Знаете кому. Но это уже их проблемы. Мы должны работать в интересах подавляющего большинства людей. Посмотрим 2-3 года, во что это выльется. Пока это дает хороший результат", - резюмировал он.