Эксперты рассказали, что национальная валюта укрепилась на финансовом рынке. Однако на подходе пятый пакет санкций, кроме того аналитики прогнозируют, что на рубеже 2021-2022 годов начнут в полную силу действовать секторальные санкции Запада и США — время всех отсрочек истекает.





А как обстоят дела с внешним долгом Беларуси? Об этом Филину рассказал экономист Лев Львовский.





— В 2021 году у нас действительно все выглядит довольно стабильно и спокойно. Однако, начиная со следующего года, властям опять нужно будет ежегодно выплачивать несколько миллиардов долларов внешнего долга по расписанию.





Технически выплатить эту сумму в 2022 году Беларусь сможет без всяких займов: у нас есть 7 млрд. золотовалютного резерва. Но конечно же, так делать нельзя. Да и власти, скорее всего, не будут, поскольку это очень значимое уменьшение ЗВР, от которого может пострадать стабильность всей системы.





Формально прямо сейчас никакого разрешения вопроса о внешнем долге на 2022 год нет. Без дополнительных кредитов закрыть этот вопрос будет довольно проблематично.





Власти постоянно ведут переговоры с Россией именно по вопросу дополнительного долга. Звучит цифра в 3,5 млрд. долларов, только вот пока восточная страна-соседка не соглашается выдавать новые кредиты.





Тем не менее, разговоры об этом не стихают. И вот если Россия сама или через Евразийский банк даст белорусскому режиму эти деньги — проблема долга опять нас не коснется и будет отложена еще минимум на год.





Если коротко, то государственный внешний долг сейчас живет в такой системе: для того, чтобы его выплатить, нужно брать новые кредиты. Сам бюджет на 2022-й запланирован с дефицитом, поэтому из его доходов такую крупную сумму выплатить будет практически нереально.