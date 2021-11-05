Совет по развитию предпринимательства раскритиковал новые инициативы по регулированию торговли
Совет по развитию предпринимательства выступил с критикой проекта указа «О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка». Он предусматривает дополнительные ограничения для вознаграждений, выплачиваемых поставщиками розничным сетям, а также введение обязательства по обеспечению доли продаж белорусских товаров.
По мнению Совета, дальнейшие ограничения вознаграждений буду содействовать ослаблению конкуренции. «Торговые сети при выборе партнеров будут прежде всего ориентироваться на крупных поставщиков товаров высокой ценовой категории, что позволит в условиях ограниченной нормы вознаграждения получать более высокий доход», — считают в совете.
Также участники совета считают, пишет Reform.by, что торговая премия может быть трансформирована в другие механизмы перераспределения, например, обязательство поставок через определенные логистические центры.
Как подчеркнули в ходе совещания участники совета, выполнение требований по приросту доли отечественных продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота до 85 % может привести к ситуации, когда субъект торговли будет работать только «на склад» и, как следствие, суммарные расходы на приобретение, хранение товара и убытки от «заморозки» оборотных средств превысят стоимость такого товара, что сделает его абсолютно неликвидным.
В Совете полагают, что предложенные меры будут ухудшать финансовое положение торговли, а также спровоцируют рост цен.
21:07 05/11/2021
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