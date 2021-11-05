







По мнению Совета, дальнейшие ограничения вознаграждений буду содействовать ослаблению конкуренции. «Торговые сети при выборе партнеров будут прежде всего ориентироваться на крупных поставщиков товаров высокой ценовой категории, что позволит в условиях ограниченной нормы вознаграждения получать более высокий доход», — считают в совете.





Также участники совета считают, пишет Reform.by, что торговая премия может быть трансформирована в другие механизмы перераспределения, например, обязательство поставок через определенные логистические центры.





Как подчеркнули в ходе совещания участники совета, выполнение требований по приросту доли отечественных продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота до 85 % может привести к ситуации, когда субъект торговли будет работать только «на склад» и, как следствие, суммарные расходы на приобретение, хранение товара и убытки от «заморозки» оборотных средств превысят стоимость такого товара, что сделает его абсолютно неликвидным.





В Совете полагают, что предложенные меры будут ухудшать финансовое положение торговли, а также спровоцируют рост цен.