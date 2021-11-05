Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказала экономист Виктория Василевич.





«Не думаю, что кто-нибудь в Беларуси сомневался в том, что запрет на ввоз продукции "проштрафившихся" марок будет отменён. Как не думаю, что перед этим продлением запрета кто-то размышлял об экономических выгодах торговли в целом или политических последствиях запретов для имиджа страны, в частности и для международных контактов Беларуси», - отметила она.





В то же время Василевич с сожалением констатировала, что при принятии решений не берутся в расчет ни экономические, ни политические их последствия.





«Руководством к действию при принятии подобных решений видится не экономическая или политическая дальновидность, а всего-навсего мелочная мстительность и поиск виноватых; незнание, что делать, чтобы стало лучше, интуитивное попадание в то, что гарантированно обеспечивает ухудшение дел внутри страны и в ее восприятии извне», - добавила она.





«Если вспомнить о том, что нероссийские и некитайские вакцины не попадают в нашу страну специально ("чтоб не ездили на Запад за указаниями"), то и качественные европейские товары, не попадая в гаражи, двигатели автомобилей и на кожу беларусов, должны снизить "внешнюю" конкурентоспособность отечественного населения, которое иногда все же оказывается за рубежом - ну, не поедете ж вы на этот пресловутый Запад с "помятыми" и неухоженными лицами на чадящем ГСМ-ом родственновакцинного происхождения автомобиле? Зачем нам знания, технологии, качественные и безопасные товары "оттуда"? Незачем! Похоже, жизнь в Беларуси - экономике и политике - организуется по принципу: "Назло кондуктору: куплю билет и пойду пешком!”» - подытожила она.





Ранее правительство Беларуси продлило на полгода запрет на ввоз и реализацию продукции компаний, отказавшихся спонсировать хоккейный чемпионат мира в Минске. К числу этих компаний относятся Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie и др.).





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