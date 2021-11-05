







Основатель одной из крупнейших IT-компаний Китая Alibaba, миллиардер Джек Ма потерял первое место в рейтинге 100 самых богатых бизнесменов Китая по версии американского Forbes.





Forbes USA при составлении рейтинга оценил состояние Ма в $41,5 млрд, пишет Forbes.ru. Это на $24,1 млрд (37%) меньше, чем было в прошлом ноябре ($65,6 млрд). Ма теперь занимает лишь пятую строчку рейтинга. Состояние бизнесмена снизилось после того, как власти Китая в последний момент отменили IPO финтех-сервиса Ant Group, а Alibaba весной оштрафовали на рекордные $2,8 млрд, после чего компания впервые за шесть лет закончила квартал с убытком. Alibaba за год подешевела на $344 млрд, писал Bloomberg. IPO Ant Group могло стать крупнейшим в мире. Как писала The Wall Street Journal, вину за эту неудачу Джек Ма взял на себя.





Состояние Джека Ма снизилось на $6,9 млрд относительно весны 2021 года, когда Forbes USA опубликовал глобальный список богатейших бизнесменов. Уже тогда Ма был лишь четвертым по размеру состояния среди бизнесменов из Китая.





Первое место в рейтинге 100 самых богатых бизнесменов Китая в 2021 году занял основатель производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань. Его состояние Forbes USA при составлении рейтинга оценил в $65,9 млрд. Увеличить его состояние помог не только рост потребительского спроса в Китае, но и удачные инвестиции в фармацевтическую компанию Beijing Wantai Biological Pharmacy: ее акции в октябре стоили на 76% больше, чем год назад, написал американский Forbes.





Более чем в два раза за год увеличилось состояние основателя компании ByteDance Чжана Имина — c $27,7 млрд до $59,4 млрд, сообщил Forbes USA. ByteDance владеет видеосервисом TikTok. Больше всех за год состояние выросло у председателя совета директоров производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Робина Цзэна — в 2,5 раза до $50,8 млрд, он поднялся в тройку лидеров.





Суммарное состояние 100 богатейших бизнесменов Китая за год увеличилось на $150 млрд и достигло $1,48 трлн, подсчитал американский Forbes. Капитал вырос в условиях усиления контроля властей Китая над IT-сектором и сферами образования и строительства, написал журнал. Он отметил и влияние политики «общего процветания», которую продвигает председатель КНР Си Цзиньпин и которая побудила богатейших бизнесменов и крупнейшие компании обещать пожертвовать миллиарды долларов на социальные проекты.







