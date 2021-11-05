Совмин продлил на полгода запрет на ввоз и реализацию товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly. Эти компании в свое время отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске. Также правительство продлило запрет на вывоз из страны гречки.





Ярослава Романчука, чем руководствуются власти. «Салідарнасць» поинтересовалась у экономиста, чем руководствуются власти.





— Кому выгодно, что в Беларусь сейчас нельзя ввозить продукцию Škoda, Nivea и Liqui Moly?





— Это решение не имеет ничего общего со здравым смыслом, коммерческими соображениями и выгодами. Это вопрос из категории, а кому выгодно 850 политзаключенных, 50 тысяч репрессированных и изоляция Беларуси от всего мира?





Это вопрос гражданской позиции, которую заняли руководители этих компаний, не более того. У потребителя не спросили, у инвестора не спросили, не оценили издержки репутиционные для Беларуси.





У Александра Лукашенко есть политические враги и есть корпоративные. Данное решение не поддается осмыслению с точки зрения экономической науки. Это все из оперы: вы против меня, а потому я вас буду запрещать и не пущать.





Ярослав Романчук. Архивное фото





— Может ли список запрещенных в Беларуси европейских компаний расти?





— Это было четкое событие — чемпионат мира по хоккею. Лукашенко уже закатал все, что можно закатать Я не думаю, что будет расширяться список компаний, которые попадут под санкции.





Если только санкции не коснутся тех компаний, против которых уже Европейский союз будет вводить санкции за то, что они работают с белорусским режимом.





Этот аспект Евросоюз пока прагматично и стыдливо замалчивает. Надо понимать, что у каждой белорусской компании есть партнеры в ЕС. К сожалению, их в качестве цели для ограничений никто не рассматривает. Только ограничиваются внутренними «коммерческими слугами» Лукашенко.





— А что значит запрет на вывоз из Беларуси гречки?





— Это госплан Беларуси, чтобы могли сказать, как хорошо они работают над потребительской безопасностью. Чиновники должны доказывать свою важность. Особенно в совке, в государственной плановой экономике.





И вот чиновники сказали: мы посчитали, гречки не будет хватать, а мы заботимся о белорусском потребителе. Этот тотальный абсурд является следствием государственного регулирования.





Все это делается для того, чтобы пустить пыль в глаза, показать имитацию бурной деятельности. Смысл этого пускания пыли в том, что гречка в магазинах есть, она по стабильной цене. Есть стандартный набор товаров, как гречка, молоко, мясо.





Лукашенко приедет в магазин — все есть. Ну, значит, правительство хорошо работает. А где нет гречки, или же гречка другая, то это уже коммерсанты виноваты. Это часть информационно-пропагандистской кампании, куда вовлечены, к сожалению, экономические министерства.





— А неурожай этого года имеет к запрету отношение?





— У нас большой урожай — это проклятье, маленький урожай — тоже проклятье. На неурожай все что угодно можно списать. Во всем мире в этом году неурожай, но я нигде не видел, чтобы в мире был дефицит какого-то товара.





Да, цена где-то может чуть-чуть подвинуться. Просто нужно пускать импорт. С сахаром был перелет, а сейчас недолет. С гречкой, с другими товарами. Это такой Советский Союз, только в Беларуси, ошибаются каждый год с новым товаром.