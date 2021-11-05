







Об этом заявил Report бывший вице-президент Всемирного банка Матс Карлссон, ныне профессор Колумбийского университета, в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.





"Отчет Doing business Всемирного банка был очень важным в мои годы работы во ВБ", - заявил он.





По мнению Карлссона, пишет ru.oxu.az, это необходимо для того, чтобы был мировой стандарт информации о состоянии бизнес-сферы в мире.





"Вы всегда можете обсудить, что именно и как вы измеряете, но важно, чтобы многосторонность отслеживалась на сравнительном уровне", - считает он.





Всемирный банк в сентябре решил приостановить подготовку отчета из-за серьезных подозрений, что его авторы допустили серьезные нарушения, занизив рейтинги одних стран, и наоборот, представив в лучшем виде ситуацию в других. Так рейтинги Китая и Саудовской Аравии были завышены. Азербайджан оказался в числе тех, кому рейтинги занизили.