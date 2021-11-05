Как передает INCRYPTED , Фрэнсис Суарес, вероятно, станет единственным на данный момент чиновником такого высокого уровня, который будет получать оплату за свой труд в токенах первой криптовалюты.





Об этом мэр написал у себя в Твитере:





«Пришло время! А вы знаете имя первого чиновника в Америке, кто получит ежемесячную заработную плату в биткоинах?». Фрэнсис пояснил: «Я буду получать сто процентов своего оклада в биткоинах», и обратился к Майку Сарасти за помощью, который занимает должность директора по инновациям.

















Ранее Майк рассказал прессе, что приложение Strike прошло проверку и может использоваться для перераспределения оплаты наемных работников в цифровые активы.





По сведениям из декларации, Фрэнсис Суарес получает чуть более $187 тыс в месяц, то есть в случае прохождения всей бюрократической процедуры, мэр будет получать на свой биткоин кошелек около 3 BTC.





Это далеко не первая инициатива чиновника, который не стесняется публично пропагандировать биткоин-платежи. Ранее он уже обращался к общественности, предлагая перевести оплату всех служащих мэрии в криптовалюту. Также мысли Фрэнсиса поглощены тем, чтобы сделать из Майами новую столицу биткоина, за счет улучшения инфраструктуры и привлечения новейших технологий.