+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Oops! Производство вина в мире будет крайне низким в 2021 году

Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV) прогнозирует объем мирового производства вина в 2021 году на уровне 247,1–253,5 млн гектолитров.


Таким образом, показатель приблизится к рекордно низкому значению 2017 года. OIV отмечает, что падение производства связано с неблагоприятными климатическими условиями.

«2021 год станет третьим годом подряд, когда уровень мирового производства вина будет ниже среднего из-за поздних весенних заморозков и общих неблагоприятных климатических условий»,— сообщила организация в Twitter.

По оценкам OIV, по итогам года мировой объем производства вина снизится не менее чем на 7% по сравнению со средними значениями последних 20 лет. «Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад»,— указали эксперты.

Ранее сообщалось, что Франция в 2021 году произведет почти на треть меньше вина, чем в 2020-м. 

Весенние заморозки нанесли серьезный ущерб местным виноградникам, сообщало Министерство сельского хозяйства страны. По его данным, виноделы сделают чуть больше 33 млн гектолитров напитка — это исторически низкий показатель.
Источник: kommersant.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]