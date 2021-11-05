Все валюты снова подешевели на бирже

Стоимость корзины валют из-за этого снизилась ещё на 0,37%, но с начала недели корзина валют всё же подорожала на 0,17%.





Курс доллара снизился на 0,0086 BYN до 2,4508 BYN/USD. За два дня доллар подешевел на 0,0110 BYN, а до этого находился на максимуме за 20 дней.





Курс евро упал на 0,0091 BYN до 2,8345 BYN/EUR. Евро дешевеет тоже второй день. Его стоимость упала за это время на 0,0147 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0135 BYN до 3,4181 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей за два дня торгов подешевела на 0,0257 BYN.





Итоги первой недели ноября 2021 на валютном рынке РБ

Последние два дня укрепления не позволили белорусскому рублю отыграть потери начала недели. В результате за неделю белорусский рубль девальвировался и к доллару, и к евро.





курс доллара +0,0282 BYN (+1,16%);

курс евро +0,0112 BYN (+0,40%);

курс российского рубля −0,0182 BYN (−0,53%);

корзина валют +0,17%.





Московская биржа

Банк России сегодня не работает.





Официальные курсы иностранных валют опять не изменились и уже не изменятся до ближайшего понедельника: доллар — 71,4876 RUB/USD, евро — 82,8112 RUB/EUR.





Итоги первой недели ноября на валютном рынке РФ





Доллар отыграл у рубля почти половину ноябрьских потерь, а евро смог отвоевать чуть более четверти ноябрьского снижения.





курс доллара +0,9676 RUB (+1,37%);

курс евро +0,5214 RUB (+0,63%);