Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам Юкоса
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам Юкоса
Верховный суд Нидерландов вернул в апелляционный суд Амстердама дело о выплате РФ компенсаций в размере $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа — постановление.
Как сообщает ТАСС, довод РФ о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно отклонен Апелляционным судом, считает Верховный суд Нидерландов.
Источник: echo.msk.ru
13:01 05/11/2021
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