



Верховный суд Нидерландов вернул в апелляционный суд Амстердама дело о выплате РФ компенсаций в размере $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа — постановление.





Как сообщает ТАСС, довод РФ о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно отклонен Апелляционным судом, считает Верховный суд Нидерландов.