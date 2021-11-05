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Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам Юкоса

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам Юкоса


Верховный суд Нидерландов вернул в апелляционный суд Амстердама дело о выплате РФ компенсаций в размере $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа — постановление.

Как сообщает ТАСС, довод РФ о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно отклонен Апелляционным судом, считает Верховный суд Нидерландов.
Источник: echo.msk.ru
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