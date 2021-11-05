



В прошлый раз был анализ доходов бюджета , который показал, что в сентябре произошёл неожиданно сильный рост поступлений денег в казну.





Причём в соответствующем пресс-релизе Минфина не оказалось таких статей бюджетных доходов, по которым произошёл этот прирост.

Напомним ситуацию с доходами бюджета

Исходя из разницы объёмов бюджетных доходов в пресс-релизах Министерства финансов Беларуси по итогам января-сентября и января-августа, непосредственно в сентябре в казну поступило 6,945 млрдBYN – близко к рекордной июльской сумме.

Хотя сентябрь, в отличие от июля (а ещё – января, апреля и октября) не является месяцем уплаты квартальных налогов, из-за чего в «налоговые» месяцы происходит резкий прирост поступлений доходов в бюджет.

Благодаря такому приросту, сентябрьская сумма доходов бюджета оказалась рекордной во всех измерениях для этого месяца – намного больше, чем в прошлые годы.





Относительно сентября 2020го, номинальные доходы бюджета в сентябре 2021-го больше на 79,2%, а относительно сентября 2019-го – на 88,4%.





Такого прироста и близко не было в предыдущие месяцы текущего года.

А что же расходы бюджета в сентябре? А они – выросли не менее сильно

Исходя из разницы сумм расходов в пресс-релизах Минфина за январь-сентябрь и январь-август, непосредственно в сентябре из казны было потрачено 7,507 млрдBYN – рекордный объём, намного превышающий объёмы бюджетных расходов предыдущих месяцев.





Объёмы сентябрьских расходов бюджета всех прошлых лет не идут ни в какое сравнение с теми, что зафиксированы в этом году.

Бюджетные затраты за месяц в сентябре 2021-го впервые за почти 8 лет составили $3 млрд в эквиваленте (последний раз такое было в декабре 2013 года, но декабрь – традиционно месяц больших бюджетных расходов).

Относительно сентября 2020-го, номинальные расходы бюджета в сентябре 2021-го выше на 73,8%, а относительно сентября 2019 года – на 72,5%.

Как и по доходам, такого сильного прироста расходов и близко не было в предыдущие месяцы текущего года.

Расходы бюджета в сентябре в 2021 году оказались больше:





на 3,189 млрдBYN – чем в сентябре кризисного 2020-го

на 3,156 млрдBYN – чем в сентябре докризисного 2019-го.





В долларовом эквиваленте расходы бюджета в сентябре в 2021 году оказались больше:





на 1,347 $млрд – чем в сентябре девальвационного 2020-го

на 903 $млн – чем в сентябре докризисного 2019-го.





Итак, в сентябре – сильнейший прирост расходов бюджета, а объём расходов в сентябре – рекордный. На что пошло столько денег?





В оперативных пресс-релизах Минфина подаётся лишь ограниченная информация на этот счёт: показываются только 4 статьи расходов государственного бюджета.

В сумме эти 4 открытые статьи дали лишь 4,666 млрд BYN из 7,507 млрд BYN всех расходов бюджета в сентябре.

Расходы пока что неизвестным статьям составили 2,841 млрдBYN: такой огромной суммы вне открытых четырёх статей – ещё никогда не было.

Вот какие расходы были в сентябре (разница между данными из пресс-релизов Минфина за январь-сентябрь и за январь-август):





всего расходов бюджета – 7,507 млрдBYN

на общегосударственную деятельность – 0, 944 млрдBYN

на национальную экономику – 0,489 млрдBYN

на «социалку», образование, здравоохранение, культуру, СМИ и пр. – 1,605 млрдBYN

расходы ФСЗН (на пенсии, пособия) – 1,628 млрдBYN

остальные («пока неизвестные») расходы бюджета – 2,841 млрдBYN.





При этом значимых изменений в объёмах бюджетных расходов по 4-м открытым статьям в сентябре, в сравнении с августом нет. Также нет значимой разницы и между сентябрьской суммой расходов по этим 4-м статьям и в сравнении с предыдущим годами.

Так, в сентябре 2021 года относительно сентября 2020 года месячные (как разница между данными из пресс-релизов Минфина января-сентября и января-августа 2021-го и 2020-го гг.) расходы бюджета:





все суммарно – выросли на 3,189 млрдBYN

на общегосударственную деятельность – сократились на 77 млнBYN

на национальную экономику – увеличились на 119 млнBYN

на «социалку», образование, здравоохранение, культуру, СМИ и пр. – +253 млнBYN

расходы ФСЗН (на пенсии, пособия) – стали больше на 146 млнBYN

остальные («пока неизвестные») расходы бюджета – выросли на 2,749 млрдBYN.





Получается, что и в доходах, и в расходах бюджета наибольшие доходы и, соответственно, расходы в сентябре оказались по не указанным в оперативных пресс-релизах Минфина бюджетным статьям.

На них же как раз – сильнейший прирост сумм, что так сильно увеличило в сентябрь объём и доходов и, особенно, расходов бюджета по итогам первых 9 месяцев года.

Расходы государственного бюджета Беларуси за январь-сентябрь 2021-го составили 46,286 млрдBYN.

Год назад, в январе-сентябре кризисного 2020 года, расходы составляли 39,192 млрдBYN, а два года назад, в январе-сентябре докризисного 2019-го – 35,948 млрд BYN.





Расходы бюджета за 9 месяцев в 2021 году оказались больше:





на 7,094 млрдBYN – чем в кризисном 2020 году

на 10,338 млрдBYN – чем в докризисном 2019-м.





Относительный, в процентах, прирост бюджетных расходов января-сентября 2021 года:





плюс 18,1% – к 2020-му

плюс 28,8% – к 2019-му.





Из-за сильнейшего роста расходов в сентябре, суммарные за период с января по сентябрь расходы бюджета стали наибольшими для такого периода даже в реальном выражении, с поправкой на инфляцию – за 8 лет. А в долларовом эквиваленте – за 7 лет.





Итак, рекордные сентябрьские поступления денег в бюджет оказались растраченными тут же, в сентябре: в этом месяце – рекордные же расходы бюджета.

Такое уже было в июне 2020 года, когда в бюджет Беларуси пришли значительные деньги от продажи еврооблигаций. И в том же месяце были очень большие, намного больше, чем в предыдущие месяцы, бюджетные расходы (см. выше диаграмму №4).

С одной стороны, это понятно: появились большие деньги – теперь можно потратить их на различные недофинансированные ранее или отложенные «на позже» бюджетные статьи.

Однако на сейчас неизвестно – так как не указано в оперативных пресс-релизах Минфина, где показывается ограниченное количество статей бюджета – на что конкретно настолько огромная сумма денег – под 2,5 млрдBYN (эквивалентно $1 млрд) – была израсходована.

Равно, как по той же причине пока что не известно, по каким бюджетным статьям доходов, откуда именно они в государственный бюджет поступили. Наверно, это станет возможным выяснить в развёрнутых, намного более подробных квартальных докладах Минфина.

Но есть такой факт: в сентябре доходы бюджета выросли на 2,736 млрдBYN с августа, а вот расходы – на 2,933 млрд BYN, на 197 млн BYN больше: произошло ухудшение бюджетного результата.