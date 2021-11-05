Дважды в год статистические органы собирают информацию о распределении работников крупных и средних организаций по уровню зарплат. Это происходит по итогам мая и ноября и позволяет вычислять медианную зарплату. Сейчас появились данные по итогам мая, пишут Banki24.by.





Медианная зарплата – это такая зарплата, выше и ниже которой распределены по 50% работников в выборке. Иными словами, 50% работников беднее медианного уровня и 50% богаче его.





Этот показатель ближе к типичной зарплате, чем средняя величина. Средняя зарплата не отражает такого равного деления. Из-за неравенства по доходам среднюю зарплату всегда получает меньшинство работников.





Например, в мае 2021 года средняя зарплата составила 1.420 рублей, но только 27,1% занятых во флагманских компаниях имели зарплату не менее 1.400 рублей и 23,1% – не менее 1.500 BYN. Это значит, что примерно 3/4 работников имели зарплату ниже средней.





В Беларуси есть 118 районов и 10 городов областного подчинения. В каждом из этих регионов свой уровень медианной зарплаты. Медианы на разных территориях могут отличаться друг от друга на десятки процентов.





В Брестской области самая высокая медианная зарплата в Бресте (1.080 рублей), самая низкая – в Столинском (771,5 рубля) и Дрогичинском (787 рублей) районах. В Барановичах медиана по зарплате составила 950,7 рубля, в Пинске – 921,6 рубля.





В Витебской области самая большая медианная зарплата в Новополоцке (1.235 рублей), самая малая – в Шарковщинском (655 рублей) и Сенненском (714,6 рубля) районах. В Витебске медиана по зарплате достигла 960,3 рубля, в Оршанском районе – 891,9 рубля, в Полоцком – 966,9 рубля.





В Гомельской области самая большая медианная зарплата в Светлогорском районе (1.108 рублей), самая малая – в Кормянском (706,6 рубля) и Ветковском (721,6 рубля) районах. В Гомеле медиана по зарплате составила 986,3 рубля, в Мозырском районе – 1.029 рублей, в Жлобинском – 1.084 рубль, в Речицком – 1.061 рубль.





В Гродненской области наибольшая медианная зарплата в Гродно (1.051 рубль), самая наименьшая – в Ивьевском (770,8 рубля) и Кореличском (777,7 рубля) районах. В Островецком районе медиана по зарплате достигла 1.033 рубля, в Волковысском – 923,2 рубля, в Лидском – 879,5 рубля, в Слонимском – 866,6 рубля.





В Минской области самая высокая медианная зарплата в Солигорском районе (1.305 рублей), самая низкая – в Мядельском (850,6 рубля), Березинском (876,4 рубля) и Вилейском (876,5 BYN рубля районах. В Жодино медиана по зарплате достигла 1.162 рублей, в Минском районе – 1.283 рубля, в Борисовском – 963,2 рубля, в Молодечненском – 961,9 рубля.





В Могилевской области наибольшая медианная зарплата в Могилеве (1.021 рубль), наименьшая – в Мстиславском (698,6 рубля), Хотимском (707,5 рубля) и Краснопольском (709,4 рубля) районах. В Бобруйске медиана по зарплате составила 922 рубля, в Могилевском районе – 1.015 рублей, в Осиповичском – 967,2 рубля.