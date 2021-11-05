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В Беларуси поднялась волна дефолтов по облигациям

Как минимум восемь компаний в этом году не смогли выполнить своих обязательств перед покупателями облигаций. Это больше, чем в общей сложности за два последних года.

В Беларуси поднялась волна дефолтов по облигациям
Минфин в этом году объявил о дефолте по облигациям как минимум восьми компаний, подсчитали независимые СМИ. 

Для сравнения: предыдущие два года, по информации на сайте ведомства, было по три таких случая. Облигации размещают, как правило, чтобы привлечь деньги на развитие компании, выплату кредитов.

Например, 3 ноября Минфин сообщил о неисполнении обязательств по досрочному выкупу ценных бумаг минским девелопером «Байкал» (галерея «Элатио», торговый центр «Мост» (доля), производственная база в Колодищах). Компания в 2019 году выпускала облигации на 500 тыс. долларов. Среди участников этой фирмы, по данным Минфина, числится полный тезка сенатора Дмитрия Баскова.

27 октября стало известно о неисполнении обязательств по облигациям Пуховичского комбината хлебопродуктов. Предприятие пыталось занять миллион долларов на модернизацию производства через продажу облигаций. Одним из акционеров этого хлебокомбината ранее называли бизнесмена Анатолия Трухановича — отца Анны Канопацкой, экс-депутата и экс-кандидата в президенты Беларуси.

 Дефол по облигациям произошел также у следующих компаний: 

«Хлебокомбинат № 10», 
ООО «Премьер Маркет» — сеть магазинов «Домашний», 
ООО «АвиаСити» (нтернет-магазин opt.by), 
ООО «АЛВЕСТА-М» — дистрибьютор продуктов питания, 
ЧУП «Ульянис», 
«Жилстройкомплект», (возводил жилой комплекс «Грушевский Посад»). 
Источник: thinktanks.by
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