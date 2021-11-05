Об этом во время дискуссии «Что происходит на валютном рынке: тенденции и факторы влияния» рассказала эксперт BEROC (Киев), кандидат экономических наук Анастасия Лузгина.





1. На протяжении всего 2021-го года беларуский рубль был достаточно стабилен и даже укреплялся к доллару и евро. Почему?





Сказалась удачная ситуация во внешней торговле товарами и услугами. За 8 месяцев этого года положительное сальдо составило 2,3 млрд долларов США, что на 1,1 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все благодаря оживлению экономик многих стран после улучшения эпидемиологической ситуации, снятию карантинных ограничений и росту цен на ряд товаров.





Успехи во внешней торговле положительно отразились на валютных резервах. Добавим к ЗВР еще и средства МВФ, выданные в рамках программы всех стран по борьбе с пандемией, и получим приятный результат — золотовалютные запасы страны возросли на 1,5 млрд долларов США.





Благодаря этим факторам выросло предложение по продаже валюты, и за 8 месяцев субъекты хозяйствования продали более 500 млн долларов на внутреннем рынке.





А спрос, в свою очередь, был не таким активным. Из-за падения доходов у граждан сократились возможности покупать валюту, и давление на валютный рынок стало слабее.





Нацбанк тем временем продолжал придерживаться режима плавающего валютного курса — то есть не вмешиваться в его формирование, если нет резких одномоментных колебаний.

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В итоге рубль больше всего укрепился к евро (9,6%) и доллару (4,3%), а в общем по корзине укрепление составило порядка 5%.





Но самое важное при формировании курса валют сегодня — это приоритет внешних факторов. Именно торги на мировых валютных рынках сейчас имеют принципиальное значение: колебания российского рубля к доллару и евро сразу отразятся на белорусском рубле.





2. Рубль укреплялся, а люди все равно забирали вклады. Почему?





Примечательно, что объем валютных вкладов в стране падал с 2017 года. Но процесс этот был постепенным и происходил от того, что Нацбанк активно проводил политику девалютизации: ставки по срочным валютным вкладам не превышали 2%, это стимулировало граждан обращать внимание на какие-то другие инструменты сбережений, прежде всего на вклады в рублях.





Поэтому валютные вклады сокращались, а рублевые прирастали.





Но с начала 2020 года в сфере валютных депозитов произошло резкое падение, и здесь уже начали играть роль другие факторы: пандемия, усиление политической напряженности, колебания на валютном рынке. В итоге люди сняли с депозитов более 2,5 млрд долларов США.





Что касается рублевых вкладов, то в 2021 году по отношению к 2020-му падение срочных депозитов составило 19,7%, а переводных — 12%.





3. «Не отдадут», «заморозят», «выдадут в рублях»: насколько реальны опасения вкладчиков, решивших снять деньги с депозитов?





Это маловероятно, ведь до сих пор Нацбанк ни разу не прибегал к подобным мерам. А на сегодняшний день в уравновешивании ситуации сыграют безотзывные вклады, которые имеют более высокий доход, но при этом до истечения срока договора снять деньги нельзя.





Поэтому в случае кризиса отток все равно не будет одномоментным, а будет разбросан во времени.





4. Почему банки молча смотрят, как деньги с депозитов перемещаются под подушки граждан?





Банки пытаются действовать в рамках своих возможностей. Например, в последние несколько месяцев выросли ставки по срочным депозитам — вплоть до 5% по валютным депозитам, и это несмотря на то, что ресурсы сегодня для банков достаточно дорогие. Такой ход позволил затормозить тенденцию снятия вкладов.





Что касается рублевых депозитов, то тут к имеющимся рискам наложились инфляционные процессы, и вопрос тоже свелся к тому, насколько банки готовы повышать проценты по вкладам. Так, по срочным вкладам на начало этого года ставки были около 12%, а на сентябрь они поднялись до 17%.





Это очередной пример соотношения стоимости и рисков: риски возросли — банки пытаются предложить более привлекательные проценты.





5. Какие перспективы белорусского рубля в среднесрочной перспективе?





Сегодня ситуация выглядит стабильной, но существует ряд рисков.





Прежде всего, это касается результатов внешних торгов. Эффект «экономического чуда» исчерпан, ряд стран снова вводят частичные локдауны, возможно очередное замедление экономических процессов.





Плюс влияние санкций, хотя в данном случае сложно что-то прогнозировать.





Наконец, укрепление рубля снижает конкурентоспособность наших товаров. Кстати, последний фактор может стать стимулом к тому, чтобы курс беларуского рубля снижался. Но оснований для резких колебаний пока нет.





6. Будет ли Нацбанк принудительно держать курс в случае чего?





Маловероятно. Такая практика была примерно 10 лет назад, однако с 2015 года Нацбанк твердо стоит на позициях свободного курсообразования. И даже во время событий 2020 года, когда курс рубля к евро упал на 30%, а к доллару — на 20%, Нацбанк не стал прибегать к таким мерам.