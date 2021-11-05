Михаилу Грачеву. С такими вопросами Мyfin.by обратился к финансовому консультанту





Какой будет ставка?

– Ставка рефинансирования на сегодня составляет 9,25%. В последний раз она менялась еще в июле этого года. За это время в экономике и финансах не только в Беларуси, но и вообще во всем мире произошло достаточно много изменений, – отметил в комментарии Myfin.by Михаил Грачев. – Основной фактор, который влияет на положение мировых финансов в целом, это растущая инфляция, причем не только в Беларуси, но и во всем мире.





Максимумы инфляции за последние 15-20 лет зафиксированы в США и Евросоюзе. Вот и в РФ, по состоянию на 1 ноября, инфляция выросла в годовом исчислении до 8,14%. А месяц назад у них инфляция была 7,4%.





И так же как в Республике Беларусь, в России и во всем мире основная задача центральных банков, регуляторов финансовых рынков, состоит в том, чтобы удерживать инфляцию на каких-то приемлемых для национальных экономик уровнях.





В частности, в Евросоюзе, США, в развитых странах, такой уровень определен в районе 2%. Но теперь у них инфляция тоже находится существенно выше этих значений – в ЕС выше 4%, в США более 5%.





Центральный банк России полторы недели назад, 22 октября, поднял процентную ставку с предыдущих 6,75% до 7,5%, что было достаточно неожиданно для финансового рынка. Предполагалось изменение на 0,25%, максимум на 0,5%, но подняли на 0,75%.





У нас в Беларуси в последний месяц показатель по инфляции составил 10,2% в годовом исчислении. То есть мы перешагнули психологическую отметку в 10%. Вследствие того, что везде и всюду инфляционные показатели продолжают расти, будет не удивительно, если уровень инфляции в Беларуси в ноябре повысится.





И в таких обстоятельствах нашему регулятору, очевидно, ничего не остается как тоже идти на повышение процентной ставки. Это основной фактор – всемирный рост инфляции, и Беларусь не является здесь исключением. Почему это происходит – тема для отдельного разговора, но факт остается фактом.





Надо отметить, в частности, что на прошлой неделе Нацбанк увеличил с 1 ноября расчетные величины стандартного риска – это верхняя планка, с учетом которой выдаются новые кредиты. Так что банковские кредиты с ноября будут по более высоким ставкам. Все это свидетельствует о том, что денежно-кредитная политика ужесточается.





Как мы видим, факты складываются в пользу того, что ставка будет повышена, а на сколько – это уже будет видно. Текущая ставка 9,25% и неудивительно, если следующее значение будет в районе 10% ровно.





Есть ли причины для падения рубля?

Это что касается повышения ставки. И отсюда – все остальное движение на внутреннем рынке. По факту на финансовом рынке для национальной валюты ситуация складывается серединка на половинку. С одной стороны, бюджет наш живет в условиях дефицита.





Но бюджетный дефицит существенно снизился и составил в январе-сентябре около 1,1 млрд рублей (ранее ожидалось, что по итогам года дефицит может оставить около 6 млрд рублей). Это сокращение дефицита поддерживает экономику и финансовое состояние страны.





Валютный рынок внутри республики достаточно стабилен. Полторы-две недели назад мы видели мощное укрепление белорусского рубля к валютной корзине. Но это тоже было предсказуемо, потому что конец октября – это налоговые выплаты не только по месяцу, но и по кварталу.





Тут сработала классика жанра, в частности, 26 октября был зафиксирован годовой минимум курса доллара США к белорусскому рублю – 2,4154 рубля за 1 доллар, и тогда снижение доллара с начала года составило 6,34%.





Сейчас ситуация стабилизировалась, и в первой половине четверга, 4 ноября, мы видим, что курс доллара стабилен и движение к началу года идет в районе 4,54%, то есть это такое медианное значение по году в целом.





В принципе 2021 год близится к завершению и можно говорить, что белорусский рубль этот год прошел под знаком укрепления. В целом стоимость валютной корзины снизилась к началу года чуть больше чем на 4%. И маловероятно, что ситуация на рынке до конца года кардинально изменится.





Скорее всего, курсы валют останутся где-то вблизи текущих значений. Будут незначительные колебания плюс-минус 1-3 копейки, но чтобы до каких-то там 3 рублей вырос курс доллара – вероятность этого крайне низка. Подытоживая, можно сказать, что наш Национальный банк остается в мировом тренде.





Напомним, что 4 ноября 2021 года на торгах БВФБ курсы иностранных валют составили: курс доллара – 2,4594 белорусского рубля, евро – 2,8436, российского рубля – 3,4316 белорусского рубля за 100 российских.