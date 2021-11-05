Такие данные приведены в подготовленном Национальным банком РБ аналитическом обозрении «Обследование по реализации банковского принципа «знай своего клиента» за третий квартал 2021 года.





Гендерное отличие очень велико. Мужчины за третий квартал увеличили свои счета (срочные вклады) на 29 тыс. — до 470,7 тыс., в то время как число счетов, открытых женщинами, сократилось на 24 тыс. — до 897,9 тыс. Это указывает на существенно разное отношение к рискам у мужчин и женщин, а также на разную реакцию на изменение условий на рынке.





Мужчины быстро оценили укрепление беларуского рубля по отношению к доллару и высокие ставки по валютным депозитам, в то время как женщины отчасти придерживаются старой стратегии.





Положительные изменения оценили и нерезиденты РБ, количество счетов которых в беларуских банках увеличилось по сравнению со вторым кварталом на 171 — до 12,3 тыс.





В то же время, динамика объема срочных вкладов показывает, что женщины на самом деле тоже перестроились. А именно, они нарастили свои рублевые средства в банках, причем, довольно существенно: на 0,15 млрд. рублей — до 2,85 млрд. рублей.





Мужчины тут заметно отстали, и их рублевые депозиты увеличились по сравнению со вторым кварталом всего на 0,08 млрд. рублей и достигли 2,08 млрд. рублей.





Одновременно женщины сократили темпы изъятия валютных средств. Они забрали из банков за квартал 0,1 млрд. долларов, в результате чего у них в банках осталось 2,6 млрд. долларов. Во втором квартале они забрали 0,27 млрд. долларов, то есть примерно в 3 раза больше, чем в третьем.





Мужчины забрали валюты в третьем квартале текущего года из банков намного меньше — 0,01 млрд. долларов, сохранив в банках 1,37 млрд. долларов. При этом во втором квартале они изъяли 0,16 млрд. долларов.





В сумме валютные и рублевые срочные депозиты женщин за третий квартал сократились на 148 млн. рублей и составили 9,38 млрд. рублей. Аналогичные вклады мужчин увеличились на 19 млн. рублей и достигли 5,52 млрд. рублей.





На мужчин приходиться немногим более трети всех срочных депозитов населения в банках — 37,1%. А почти двумя третями сбережений владеют женщины.





Сбережения нерезидентов в банках намного скромнее — 383 млн. рублей. Их срочные вклады в беларуских рублях увеличились на 12 млн. рублей по сравнению со вторым кварталом и достигли 148 млн. рублей. Прирост составил 8,8%, что довольно много, и указывает на то, что нерезиденты наиболее быстро оценили изменение ситуации в банковской системе РБ.





В то же время, величина валютных вкладов нерезидентов также выросла, но всего на 0,3 млн. рублей (в рублевом эквиваленте), то есть на 0,1%, достигнув 235 млн. рублей.





Нерезиденты имеют в беларуских банках довольно крупные вклады: в национальной валюте — 25,14 тыс. рублей на одного вкладчика, а в иностранной валюте — 14,62 тыс. долларов.





А мужчины имеют большие вклады, чем женщины. В иностранной валюте первые имеют в среднем по 7,27 тыс. долларов против 6,01 тыс. долларов у женщин. А в рублях на одного вкладчика — мужчину приходится 7,38 тыс. рублей, в то время как на женщину — 6,13 тыс. рублей.





Величина срочного вклада на одного человека во всех видах валют снизилась в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом на 135 рублей и составила 10,89 тыс. рублей.