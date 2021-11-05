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Регулятор отмечает увеличение активов на 89,8 миллиона долларов (на 1,1%) после снижения в сентябре на 36,8 миллиона долларов (на 0,4%). Рост обеспечен покупкой валюты на биржевых торгах, а также увеличением стоимости монетарного золота.





Белорусские власти при этом в октябре текущего года заплатили по долгам около 175 миллионов долларов. Интересно, что еще на начало августа международные резервы республики не превышали 7,4 миллиарда долларов.





Резкий скачок ЗВР объясняется тем, что Национальный банк зачислил в активы средства, которые Международный валютный фонд распределял между странами, пострадавшими в результате пандемии в соответствии с их долей в уставном фонде.





В Беларуси основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год объем ЗВР на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 миллиардов долларов. Правда, в 2020 году этот показатель составлял 7,3 миллиарда долларов.