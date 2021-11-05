Страны ОПЕК договорились, что будут придерживаться прежних планов по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.





Свою просьбу США о дополнительных поставках нефти мотивировали необходимостью сдерживания роста цен на нефть.





Как пишет «Голос Америки»? в связи с отказом ОПЕК увеличить поставки нефти, Белый дом заявил, что Вашингтон рассмотрит весь спектр имеющихся в его распоряжении инструментов, чтобы гарантировать доступ страны к недорогим энергоресурсам.





Ранее ограничение предложения нефти, о котором договорились участники ОПЕК+, стало триггером в ходе подорожания, в результате чего стоимость эталонной нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума в 86,70 доллара за баррель.





Источники в ОПЕК+ заявили, что у США есть достаточно возможностей для увеличения собственной нефтедобычи, если они считают, что мировой экономике нужно больше нефти.





С другой стороны, как заявил в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, производители обеспокоены возможными новыми неудачами в борьбе с пандемией и дальнейшей скоростью восстановления экономики. По его словам, запасы нефти в конце 2021 - начале 2022 года «колоссально» вырастут из-за замедления спроса.





Вице-премьер России Александр Новак сказал, что начиная с августа ОПЕК уже добавила 2 миллиона баррелей в сутки к мировым поставкам и продолжит реализацию своего плана по добавлению еще 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до конца 2021 года и в первые месяцы 2022 года.





«Есть некоторые признаки снижения спроса на нефть в Европейском союзе в октябре. Мировой спрос на нефть все еще находится под давлением из-за штамма «Дельта», - сказал Новак, объясняя, почему ОПЕК+ решила не увеличивать добычу.