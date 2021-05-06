



Предыстория этого решения такова. Генеральный импортер Торговый Дом «МАЗ-Украина» обжаловал решение МКМТ в суде. В качестве обеспечения иска 6 мая 2021 года Окружной административный суд г. Киева приостановил действие решения МКМТ в части введения специальной пошлины. Определение суда первой инстанции 5 июля 2021 года было оставлено в силе Шестым апелляционным административным судом.





Верховный Суд, рассматривая данное дело, согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что спецпошлины применены МКМТ в нарушение обязательств Украины по Договору о зоне свободной торговли и с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.





Ранее, директор Торгового Дома МАЗ-Украина комментировал решение МКМТ в части введения специальной пошлины на белорусские автомобили как необоснованное, построенное на недостоверной лоббистской информации, не имеющей ничего общего с реальностью, что негативно скажется в первую очередь на потребителях продукции МАЗ, которая устраняется таким образом с украинского рынка. Когда любой деловой союз, возможно даже не отражающий мнения всего делового сообщества, может быть успешным, простым и эффективным инструментом борьбы с конкурентом.





"Несмотря на приостановку действия спецпошлины еще 06.05.2021г., наша компания и бренд МАЗ в целом продолжили нести значительные репутационные потери, наши клиенты имели объективные риски по при бретению, к примеру, автобусов МАЗ имеющих длительный срок изготовления. Спустя полгода можно констатировать, что отечественные производители (часть из них входит в ассоциацию, которая и была заявителем в МКМТ) так и не смогли воспользоваться данной ситуацией, а нашу долю полностью заняли турецкие бренды (статистика продаж сентября и октября тому подтверждение). - так прокомментировали в Торговом Доме "МАЗ-Украина" итоги принятых решений.





Таким образом, в деле о спецпошлинах на белорусские автомобили поставлена окончательная точка. Их не будет. Белорусская автотехника продолжит поставляться в Украину в рамках соглашения о зоне свободной торговли.