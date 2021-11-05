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«Минсктранс» получил более 450 единиц новой техники: электробусы, автобусы, троллейбусы

С января по сентябрь в «Минсктранс» поступило более 450 единиц новой техники для перевозки пассажиров. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила пресс-секретарь предприятия Елена Громыко.

Речь идет почти о 290 автобусах, из которых 230 предназначены для работы в городе, и около 60 — в пригородном сообщении, о 13 электробусах и 150 троллейбусах.

Представитель «Минсктранса» уточнила, какие именно модели для городских перевозок пополнили парк подвижного состава в этом году. В частности, свыше 120 машин — это автобусы модели МАЗ-203 в городском исполнении, 4 автобуса МАЗ-303 третьего поколения, 100 уже привычных пассажирам автобусов «с гармошкой» МАЗ-215 и 5 сочлененных МАЗ-216 с «толкающим приводом».

В числе электробусов, поступивших в этом году, 9 единиц модели Е-321 производства «Белкоммунмаша» с запасом автономного хода до 50 км и 4 модели от другого производителя: МАЗ-303Е10 с функцией ночной зарядки с запасом автономного хода до 300 км.


Эти же предприятия поставляли «Минсктрансу» в нынешнем году и новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом: МАЗ — 75 коротких машин модели МАЗ-203Т70, «Белкоммунмаш» — 25 единиц модели 32100D, тоже коротких, и 50 — модели 43300D, сочлененных.
 Громыко отметила, что на 1 октября на государственном предприятии «Минсктранс» эксплуатировалось 1 322 автобуса, 744 троллейбуса, 93 электробуса и 135 трамваев, которые обслуживали 207 городских автобусных маршрутов, 59 троллейбусных и 8 трамвайных (без учета пригородных, междугородних и международных направлений). В час пик максимально на маршруты выходили почти 900 автобусов, свыше 570 троллейбусов, около 90 трамваев.
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