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Создание производства беларусской вакцины обойдется в 68,1 млн рублей

Создание производства беларусской вакцины обойдется в 68,1 млн рублей. Это следует из указа №430 от 3 ноября, который предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству вакцин с реконструкцией имеющегося производства ОАО «БелВитунифарм» в деревне Должа. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

 Он вступил в силу со дня подписания.

Финансирование строительства с учетом проектно-изыскательских работ в 2021 году составит 11 млн рублей, в том числе из республиканского централизованного инновационного фонда будет выделено 7 млн рублей, а из инновационного фонда Витебской области — 4 млн рублей.

В 2022-23 годах финансирование будет идти из бюджета за счет включения проекта в государственную инвестиционную программу. В 2022 году будет выделено 50 млн рублей, а в 2023-м — 7,1 млн рублей.

Указ предусматривает освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость, пишет reform.by
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