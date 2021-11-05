Он вступил в силу со дня подписания.





Финансирование строительства с учетом проектно-изыскательских работ в 2021 году составит 11 млн рублей, в том числе из республиканского централизованного инновационного фонда будет выделено 7 млн рублей, а из инновационного фонда Витебской области — 4 млн рублей.





В 2022-23 годах финансирование будет идти из бюджета за счет включения проекта в государственную инвестиционную программу. В 2022 году будет выделено 50 млн рублей, а в 2023-м — 7,1 млн рублей.





Указ предусматривает освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость, пишет reform.by



