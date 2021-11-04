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Эксперт: Беларусь обсуждает с РФ кредит на $3,5 млрд

Эксперт BEROC Лев Львовский сегодня сообщил, что ситуация с погашением белорусского госдолга в 2021 году выглядит стабильно, а вот начиная с 2022 года предстоит выплачивать по $2-3 млрд, и это будет проблематично.

"Столько выплатить можно без займов, поскольку есть 7 млрд ЗВР. Но, скорее всего, так делать не будут", — говорит Львовский.

Эксперт считает, что без дополнительных кредитов Беларуси пройти выплаты погашения госдолга проблематично. Поэтому идут переговоры с РФ по вопросу новых кредитов, обсуждается цифра $3,5 млрд.

"Если РФ напрямую или через ЕФСР даст 3,5 млрд, то проблема обслуживания госдолга не будет стоять остро. Бюджет на 2022 год запланирован с дефицитом, это значит, что выплачивать долг будет сложно", - считает Львовский.

Эксперт напомнил, что на обслуживание государственного долга в 2022 году в госбюджете предусмотрены средства в сумме 3,5 млрд рублей, что на 691,3 млн рублей больше, чем ожидается в 2021 году. 

При этом, по оценке Минфина, обслуживание госдолга, номинированного в иностранной валюте, составит $1,2 млрд (или 97,8% в общей сумме расходов на обслуживание госдолга).

Расходы на обслуживание внутреннего госдолга в 2022 году увеличатся на 154,3 млн рублей и составят 660,9 млн рублей.
Источник: officelife
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