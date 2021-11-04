"Столько выплатить можно без займов, поскольку есть 7 млрд ЗВР. Но, скорее всего, так делать не будут", — говорит Львовский.





Эксперт считает, что без дополнительных кредитов Беларуси пройти выплаты погашения госдолга проблематично. Поэтому идут переговоры с РФ по вопросу новых кредитов, обсуждается цифра $3,5 млрд.





"Если РФ напрямую или через ЕФСР даст 3,5 млрд, то проблема обслуживания госдолга не будет стоять остро. Бюджет на 2022 год запланирован с дефицитом, это значит, что выплачивать долг будет сложно", - считает Львовский.





Эксперт напомнил, что на обслуживание государственного долга в 2022 году в госбюджете предусмотрены средства в сумме 3,5 млрд рублей, что на 691,3 млн рублей больше, чем ожидается в 2021 году.





При этом, по оценке Минфина, обслуживание госдолга, номинированного в иностранной валюте, составит $1,2 млрд (или 97,8% в общей сумме расходов на обслуживание госдолга).





Расходы на обслуживание внутреннего госдолга в 2022 году увеличатся на 154,3 млн рублей и составят 660,9 млн рублей.