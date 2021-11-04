Так, объем поставок за первый час после возобновления прокачки достиг 186,6 тыс. кубометров.





На этом фоне цена газа в Европе снижалась почти на 4% - до $877 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.





Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу, 30 октября. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а после и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.





В "Газпроме" сообщали, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".





Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.





В последние месяцы маршрут через Беларусь был загружен на треть.



