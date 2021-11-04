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"У этого государственного органа будут серьезные полномочия" Кочанова рассказала о новом статусе ВНС

Так называемое "Всебелорусское народное собрание" в новой Конституции может получить статус высшего представительного органа страны.

Об этом сообщила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает БелТА.

Одно из главных новшеств проекта новой Конституции Беларуси - это наделение Всебелорусского народного собрания конституционным статусом.

«Планируется, что это будет высший представительный орган нашей страны. Соответственно, должны быть четко определены полномочия этого органа, кто может быть делегатом Всебелорусского народного собрания. 

Про это мы говорили достаточно много, потому что в четко выстроенной структуре государственной власти в нашей стране появляется новый орган и он должен быть интегрирован в нашу структуру», - сказала Кочанова.

По ее мнению, это абсолютно правильно, потому что в Беларуси, как она выразилась, вся власть принадлежит народу.

«И, конечно, народ должен определять ключевые моменты в истории и развитии нашей страны», - сказала она.

В числе полномочий "Всебелорусского народного собрания", по ее словам, могут быть некоторые кадровые вопросы, возможность отменить решения госорганов.

«У этого государственного органа будут серьезные полномочия», - заключила Кочанова.
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