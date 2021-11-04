На 1 октября 2020 года было около 13,2 млн рублей, а по итогам трех кварталов года нынешнего — примерно 1 млн.









Чистая прибыль — 396 тыс. рублей (годом ранее — лишь 9 тыс.). ЗАО «Универсам „Центральный“» управляло одноименным легендарным магазином в центре Минска. Он считался частью сети «Домашний», хотя и работал под брендом «Центральный». Также компания занималась одноименным магазином в Бресте.





Сейчас минский универсам сдается в аренду «Евроопту». Вероятно, это основной или единственный источник денег для ЗАО «Универсам „Центральный“». Возможно, компания занимается оптовой торговлей. Соответствующая запись еще есть в Торговом реестре. При этом уже несколько лет компания выставлена на продажу.





Как сообщалось, весной 2020 года держатели облигаций «Домашнего» начали от них избавляться. Поставщики заявили, что у сети огромные долги. Затем магазины стали быстро закрываться один за другим. Почти все юрлица сети сейчас банкротятся.