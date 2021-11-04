Реформа пенсионной системы в Беларуси обсуждается уже давно. Недавно власти заявили, что работникам предложат новый механизм - добровольное накопительное страхование пенсий. Однако многие сомневаются, что в нынешних условиях данный механизм будет эффективным.





К их числу относятся и гости передачи «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок» - социолог Елена Артеменко-Мельянцова и лидер инициативы пенсионеров «Наше поколение» Татьяна Зелко.





Если не реформа, то какие еще инструменты остаются у государства для того, чтобы поддерживать пенсионеров?





— Мера, которая могла бы улучшить нынешнее положение пенсионеров, без качественного изменения системы – это начисление пенсий исходя не из средней заработной платы, а исходя из показателей инфляции. Данный шаг позволил бы сдержать падение реальных пенсий, - сказала Елена Артеменко-Мельянцова. — Также мы можем дальше повышать пенсионный возраст. Сокращать задел между разницей пенсионного возраста мужчин и женщин.





По словам социолога, данные меры - это временное решение. — Через 20 лет пропорция работающих людей и пенсионеров не позволит обеспечить и прожиточного уровня пенсионерам. Это очень скорая перспектива.





— Больше белорусов за счет самих белорусов уже не станет, и население будет постепенно сокращаться. Поэтому в отдаленной перспективе только за счет миграции мы можем компенсировать недостаток рабочей силы, — добавила социолог. — Однако для мигрантов скорее привлекательны те рынки труда, где экономический рост более высокий и стабильный, чем в Беларуси.





Татьяна Зелко предложила впустить в Беларусь западные страховые фонды, чтобы белорусы не боялись делать добровольные отчисления на пенсию.





— Я даже как-то предлагала, давайте мы впустим эти фонды работать сюда, к нам. Я уже не о себе думаю, мои дети и внуки хотят жить нормально на пенсии. С тем, что у нас есть, они вообще нищими будут, когда до пенсии доживут. Поэтому если мы впустим эти фонды - ничего страшного не будет. Данные фонды работают в разных странах мира, и сбоев у них нет. Да, сегодня мы будем платить им, но на пенсии вложенные деньги все равно вернутся в страну и будут тут работать.





Пенсионная реформа все-таки случится, добавила Елена Артеменко-Мельянцова в конце передачи.





— Среди дорожных карт, в приоритетах сотрудничества в рамках Союзного государства, мы должны будем унифицировать и социальную политику, и я думаю, что вместе с российскими партнерами нам придется пойти по пути пенсионной реформы в обозримом будущем.







