Казахстан предложил Беларуси совместный проект по производству молочной продукции
Казахстан предложил Беларуси проект совместного производства молочной продукции, ориентированной на рынок Китая. Оферту озвучил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Рустем Курманов на встрече с белорусской делегацией во главе с замминистра сельского хозяйства Игорем Брыло.
Стороны провели переговоры на 23-й Центрально-азиатской международной выставке «Пищевая промышленность».
Вице-министр Курманов заметил, пишет Оfficelife.media, что одним из востребованных товаров в Китае является натуральная молочная продукция. С учетом cпроса на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» возможно совместное производство молочной продукции.
«Также нам интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока», — подчеркнул казахский вице-министр.
Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» представляет собой комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях Казахстана и Китая.
Режим этой специальной экономической зоны предполагает освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на имущество, земельного налога, НДС, платы за землепользование, таможенных пошлин на товары, сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ.
17:46 04/11/2021
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