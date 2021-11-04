



Стороны провели переговоры на 23-й Центрально-азиатской международной выставке «Пищевая промышленность».





Вице-министр Курманов заметил, пишет Оfficelife.media, что одним из востребованных товаров в Китае является натуральная молочная продукция. С учетом cпроса на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» возможно совместное производство молочной продукции.





«Также нам интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока», — подчеркнул казахский вице-министр.





Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» представляет собой комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях Казахстана и Китая.





Режим этой специальной экономической зоны предполагает освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на имущество, земельного налога, НДС, платы за землепользование, таможенных пошлин на товары, сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ.