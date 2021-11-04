Брест продолжает дорожать





$720 – столько стоил квадратный метр в Бресте в 3-м квартале 2021 года. Стоимость определена на основе реальных сделок, занесенных в базу НКА. После падения цен в 2020 году, когда квадратный метр подешевел с $740 до $700, в 2021 году наблюдается тенденция к росту: каждый квартал "квадрат" прибавляет по $10. В национальной валюте за последние полгода цена не изменилась.





Растет и количество сделок по купле-продаже квартир. В 3-м квартале 2021 года их было совершено 521 – на 28% больше, чем в 3-м квартале прошлого года (406). Оборот на рынке многоквартирной недвижимости Бреста за три квартала 2021 года составил $49,4 млн. 95% недвижимости было продано на вторичном рынке, 5% - на первичном.





Самые дорогие квартиры Бреста в 3-м квартале 2021 г. (по данным НКА):





- $114,4 тыс. - 3-комнатная квартира по ул. Маяковского, 21/1 общей площадью 102,7 кв.м.





- $106 тыс. – 3-комнатная квартира по ул. Карбышева, 11 Б общей площадью 83,1 кв.м.





- $100,1 тыс. – 3-комнатная квартира по ул. Октябрьской революции, 83 общей площадью 92,2 кв.м.





Рынок Витебска оживляется





Стоимость квадратного метра в квартирах Витебска практически не меняется. После значительного роста в 4-м квартале 2019 года, когда цена достигла $590, последовало падение в 2020 году и откат на уровень 2018-го года: $550 за квадрат.





В то же время рынок демонстрирует оживление и во 2-3 кварталах 2021 года бьет рекорды по количеству заключенных сделок. В июле-сентябре-2021 было совершено 615 сделок – почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот за три квартала составил $44,1 млн, а по итогам года может стать рекордным с 2017 года.





Как и в Бресте, в Витебске доминирует вторичный рынок: на первичном было совершено всего 4% сделок от общего числа.





Самые дорогие квартиры Витебска в 3-м квартале 2021 г.:





- $74,5 тыс. – 3-комнатная квартира по ул. Генерала Белобородова, 1 Д (площадь – 73,6 кв.м.)





- $61,8 тыс. – 4-комнатная квартира по ул. Строителей, 8 (площадь – 77,1 кв.м.)





- $61 тыс. – 4-комнатная квартира по ул. Чкалова, 27/3 (площадь – 95,4 кв.м.)





Гомель – самый дешевый





Стоимость квадратного метра в гомельских квартирах еще ниже, чем в витебских – всего $540. И эта цена не меняется уже целый год. Стоимость жилья во втором по населению городе Беларуси вообще является величиной практически постоянной: за последние 4 года колебания цены квадратного метра не превышали $20.





В 3-м квартале 2021 г. в Гомеле была совершена 651 сделка по купле-продаже недвижимости. Это средний уровень для этого города. Также Гомелю принадлежит антирекорд по количеству сделок на первичном рынке – их всего 2% (то есть всего 13 сделок).





Самые дорогие квартиры Гомеля в 3-м квартале 2021 г.:





- $105 тыс. – 1-комнатная квартира по ул. Бородина Т.С., 6 А (площадь - 134 кв.м.)





- $80 тыс. – 3-комнатная квартира по ул. Ирининская, 10 А (площадь – 142,4 кв.м.)





- $79,6 тыс. – 2-комнатная квартира по ул. Кирова, 47 (площадь – 56,4 кв.м.)





Первичный рынок Гродно





В отличие от остальных областных центров, где на первичном рынке свершается 2-5% сделок, в Гродно доля первичного рынка составляет 16%.





По стоимости квадратного метра в квартирах Гродно хоть и уступает Бресту, но заметно превосходит остальные областные центры - $620. Такая цена ($620-630 за кв.м.) держится уже 5 кварталов, с середины 2020 года.





По количеству сделок купли-продажи также наблюдается стабильность – в 3-м квартале 2021 их было 516, столько же, сколько и во втором. Оборот рынка за 3 квартала составил $48,2 млн. Это больше, чем за аналогичный период 2019 и 2020 г., но меньше, чем за январь-сентябрь 2018 года.

Самые дорогие квартиры Гродно в 3-м квартале 2021 г.:





- $82,4 тыс. – 3-комнатная квартира в Пороховом переулке,3 (площадь – 58,9 кв.м.)





- $75,6 тыс. – 3-комнатная квартира на проспекте Янки Купалы, 88 Б (площадь – 84,5 кв.м.)





- $67,8 тыс. – 4-комнатная квартира на улице Социалистической, 24 (площадь – 95,4 кв.м.)





В Могилеве рекорд по количеству сделок





В 3-м квартале 2021 года в Могилеве был установлен своеобразный рекорд по количеству сделок по купле-продаже квартир за квартал. По данным НКА их было совершено 504. Это наибольшее количество за последние 15 кварталов.





При этом стоимость квадратного метра не меняется с начала года и составляет $570.





Самые дорогие квартиры Могилева в 3-м квартале 2021 г.:





- $135,8 тыс. – 3-комнатная квартира по ул. Якубовского, 56 (площадь – 86,1 кв.м.)





- $115,1 тыс. – 3 комнатная квартира по ул. Левая Дубровенка, 32 (площадь – 96,3 кв.м.)





- $89,5 тыс. – 3 комнатная квартира по ул. Якубовского, 56 (площадь – 84,2 кв.м.)





Абсолютно во всех областных центрах Беларуси самыми популярными являются двухкомнатные квартиры. В общем объеме сделок их доля составляет от 41% (Витебск, Могилев) до 49% (Гродно). Однокомнатные квартиры на втором месте по популярности (25% от общего числа сделок в Гродно – 41% в Витебске). В то же время в Минске наиболее популярны однокомнатные квартиры (50% сделок), а двухкомнатные занимают второе место (31%). Отдельно отметим любовь жителей Гродно к трехкомнатным квартирам: с ними совершено 23% сделок от общего числа (почти столько же, сколько с однокомнатными), в то время, как в Минске – 16%, а в Витебске – 15%.







