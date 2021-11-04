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Innowise Group увеличила команду в РБ в 2 раза и открыла офисы в Литве и Польше

Белорусская команда Innowise Group за год выросла в два раза — с 326 до 687 человек. Благодаря этому компания вошла в двадцатку крупнейших в белорусском ИТ, а к концу года собирается приблизиться к топ-10.



Спросили, в связи с чем Innowise Group увеличила найм.

— Компания стала больше нанимать в связи с ростом проектов у наших клиентов. Также мы открыли новые технологические направления. В этом году мы выделили Ruby, кроме того сделали акцент на более интенсивное развитие существующих направлений (DevOPS, Data Science, QA Automation), — пояснили dev.by в компании.

Сейчас у Innowise Group открыто около 150 позиций. Всего в компании работает 710 человек. До конца года штат планируется увеличить до 800+ сотрудников.

— Условия, которые мы предлагаем, позволяют нам делать интересные предложения специалистам любого уровня, в том числе сеньорам, которых сложно найти на рынке. Также мы активно взаимодействуем с профильными университетами в Минске, Полоцке, Гомеле и Витебске, откуда к нам иногда приходят как новички, так и разработчики с опытом.

Также растим сотрудников внутри компании. У нас настроена эффективная система менторства, есть несколько программ обучения менеджеров, внутренние митапы. Английский бесплатно, ездим на конференции в другие города и страны.

В связи с ростом штата Innowise Group увеличила офисные площади для сотрудников.

— Несмотря на ковидные времена людям нужно общение, поэтому актуальность в офисах не отпадает. В этом году мы открыли новые офисы в Минске, Гомеле, Полоцке, Бресте. Всего в Беларуси у компании уже 8 офисов.

Также мы регулярно проводим образовательные митапы и стараемся сделать офис местом не только для работы, но и общения. Например, один из Витебских офисов находится в историко-культурном центре города. В нём мы скоро проведём «винный» вечер: будем обсуждать тренды современного виноделия, дегустировать, учиться выбирать вино.

Плюс у нас сейчас развивается формат коворкингов для сотрудников, которые не хотят занимать рабочее место, а приходят именно пообщаться/поработать на пару часов. Также коворкинг — хорошее пространство для наших стажеров, чтобы познакомиться с компанией поближе, — прокомментировали в Innowise Group.

Также Innowise Group в этом году открыла офисы в Вильнюсе, Киеве и Варшаве. Это первые зарубежные представительства компании.

В перспективе у Innowise Group появятся сейлз-офисы в США, Германии и Италии. Это ключевые региональные направления, чтобы плотнее взаимодействовать с клиентами, пояснили в компании. 

Innowise Group основана в 2007 году. Компания занимается разработкой, внедрением и поддержкой программного обеспечения, бизнес-анализом,  тестированием и управлением проектами.
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