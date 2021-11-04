Фото: Бремино





"В настоящее время, а также в ближайшей и дальней перспективе отсутствуют какие-либо объективные и субъективные обстоятельства, из-за наличия которых возможно переименование ООО «Бремино групп», сообщили Office Life в компании.





Ранее ресурс orsha.eu сообщил , что компания намерена сменить название на AlisMa.





Как сообщалось, «Бремино групп» развивает логистический хаб в Оршанском районе. Недавно с китайскими партнерами был подписан протокол о создании грузового авиамаршрута Хайкоу — Орша — Хайкоу.





Компания работает в особой экономической зоне, где введен ряд льгот. Она охватывает весь Оршанский район, но внутри нее введен еще более льготный режим специально для «Бремино». Также взлетно-посадочная полоса в Болбасово получила статус международной.