Цены на продовольствие в мире достигли пика с 2011 года - ФАО
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили в четверг, что зафиксировали повышение мировых цен на продукты питания до самого высокого уровня с 2011 года.
"Индикатор мировых цен на продовольствие достиг нового пика: самого высокого уровня с июля 2011 года", - отмечается в пресс-релизе организации.
В ФАО пояснили, пишет Interfax.by, что разработанный организацией Всемирный коэффициент цен на продукты питания в октябре достиг 133,2 балла. Этот показатель вырос на 3% по сравнению с сентябрем 2021 года. Рост цен на продовольствие в мире наблюдается третий месяц подряд, отмечают в ФАО. В целом же по сравнению с октябрем 2020 года коэффициент вырос более чем на 30%.
Больше всего в октябре в мире вырос Всемирный коэффициент цен на растительное масло (+9,6%). По данным ФАО, этот показатель достиг рекордно высокой отметки.
16:12 04/11/2021
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