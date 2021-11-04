







"Индикатор мировых цен на продовольствие достиг нового пика: самого высокого уровня с июля 2011 года", - отмечается в пресс-релизе организации.





В ФАО пояснили, пишет Interfax.by, что разработанный организацией Всемирный коэффициент цен на продукты питания в октябре достиг 133,2 балла. Этот показатель вырос на 3% по сравнению с сентябрем 2021 года. Рост цен на продовольствие в мире наблюдается третий месяц подряд, отмечают в ФАО. В целом же по сравнению с октябрем 2020 года коэффициент вырос более чем на 30%.

Больше всего в октябре в мире вырос Всемирный коэффициент цен на растительное масло (+9,6%). По данным ФАО, этот показатель достиг рекордно высокой отметки.



