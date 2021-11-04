+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Бремино Групп" меняет название, чтобы уйти из-под международных экономических санкций

Компания "Бремино Групп" и все ее логистические центры меняют название.

Компания "Бремино" пытается уйти из-под санкций / reform.by​

Сама компания и ее руководство попали под международные экономические санкции. При этом "Бремино" занимается перевозками на международном уровне, поэтому санкции могут просто уничтожить бизнес, пишет orsha.eu. 

Чтобы уйти из-под санкций, компания решила поменять название. По неофициальной информации, теперь она будет называться AlisMa. 

Как выяснило Еврорадио, в уставные документы компании никакие изменения пока что не вносились.

Фигуранты "черных" списков по-разному пытаются спасти свой бизнес от санкций. Например, олигарх Михаил Гуцериев передал акции "Русснефти" брату. Таким же путем пыталась действовать компания "Синезис".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]