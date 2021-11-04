"Бремино Групп" меняет название, чтобы уйти из-под международных экономических санкций
Компания "Бремино Групп" и все ее логистические центры меняют название.
Компания "Бремино" пытается уйти из-под санкций / reform.by
Сама компания и ее руководство попали под международные экономические санкции. При этом "Бремино" занимается перевозками на международном уровне, поэтому санкции могут просто уничтожить бизнес, пишет orsha.eu.
Чтобы уйти из-под санкций, компания решила поменять название. По неофициальной информации, теперь она будет называться AlisMa.
Как выяснило Еврорадио, в уставные документы компании никакие изменения пока что не вносились.
Фигуранты "черных" списков по-разному пытаются спасти свой бизнес от санкций. Например, олигарх Михаил Гуцериев передал акции "Русснефти" брату. Таким же путем пыталась действовать компания "Синезис".
15:35 04/11/2021
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