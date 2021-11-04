Компания "Бремино" пытается уйти из-под санкций / reform.by​





Сама компания и ее руководство попали под международные экономические санкции. При этом "Бремино" занимается перевозками на международном уровне, поэтому санкции могут просто уничтожить бизнес, пишет orsha.eu.





Чтобы уйти из-под санкций, компания решила поменять название. По неофициальной информации, теперь она будет называться AlisMa.





Как выяснило Еврорадио, в уставные документы компании никакие изменения пока что не вносились.





Фигуранты "черных" списков по-разному пытаются спасти свой бизнес от санкций. Например, олигарх Михаил Гуцериев передал акции "Русснефти" брату. Таким же путем пыталась действовать компания "Синезис".