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Возврата цен на новые автомобили к прежнему уровню не будет - прогноз эксперта рынка

Психологически мы должны быть готовы к тому, что отката цен к тем цифрам, которые были до подорожания новых автомобилей, уже не будет.


Как отметил в эфире Смартпресс автоблогер Никита Кравченко, сейчас люди покупают остатки того, что есть на автомобильных заводах. Если этот продукт хорошо продается несмотря на то, что он стал на 30% дороже, то вряд ли производители захотят уменьшить сумму на ценнике.

"Крупные игроки восстановят свои производственные мощности к декабрю текущего года, заводы помельче – к середине 2022-го года. Тогда рынок подержанных машин, возможно, упадет. Но рынок новых автомобилей, к сожалению, отматывать цены назад не станет", - добавил эксперт.
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