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Белорусы – свинину, россияне – курицу: какое мясо едят в разных странах мира

Исследователи составили карту, на которой обозначено распространение разных видов мяса по странам мира.

Белорусы – свинину, россияне – курицу: какое мясо едят в разных странах мира
Исследовательская группа How To Cook Recipes изучила данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, чтобы выяснить, какой вид мяса является самым популярным в разных странах мира.

Мясо - один из самых популярных видов продуктов питания в мире: 86% процентов людей в мире утверждают, пишет Thinktanks.by, что их диета содержит мясо.

В Беларуси и в большинстве стран Западной Европы распространено свиноедение. Также популярна в нашей стране курица. Из разных видов мяса (не считая экзотических) у нас меньше всего употребляют баранину.

Больше всего свинины приходится на душу населения в Польше.

На карте Западной Европы исключением из общей тенденции стали Франция, Португалия и Швеция с Норвегией, где рыбы и морепродуктов едят больше, нежели других видов мяса.

В России, Северной и Южной Америке наиболее популярным видом мяса является курица.

В целом самая мясная культура – в Гонконге, здесь каждый человек в среднем съедает почти 200 килограммов мяса в год.
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