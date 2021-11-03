Белорусы – свинину, россияне – курицу: какое мясо едят в разных странах мира
Исследователи составили карту, на которой обозначено распространение разных видов мяса по странам мира.
Исследовательская группа How To Cook Recipes изучила данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, чтобы выяснить, какой вид мяса является самым популярным в разных странах мира.
Мясо - один из самых популярных видов продуктов питания в мире: 86% процентов людей в мире утверждают, пишет Thinktanks.by, что их диета содержит мясо.
В Беларуси и в большинстве стран Западной Европы распространено свиноедение. Также популярна в нашей стране курица. Из разных видов мяса (не считая экзотических) у нас меньше всего употребляют баранину.
Больше всего свинины приходится на душу населения в Польше.
На карте Западной Европы исключением из общей тенденции стали Франция, Португалия и Швеция с Норвегией, где рыбы и морепродуктов едят больше, нежели других видов мяса.
В России, Северной и Южной Америке наиболее популярным видом мяса является курица.
В целом самая мясная культура – в Гонконге, здесь каждый человек в среднем съедает почти 200 килограммов мяса в год.
14:41 04/11/2021
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