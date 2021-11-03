Исследовательская группа How To Cook Recipes изучила данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, чтобы выяснить, какой вид мяса является самым популярным в разных странах мира.





Мясо - один из самых популярных видов продуктов питания в мире: 86% процентов людей в мире утверждают, пишет Thinktanks.by, что их диета содержит мясо.





В Беларуси и в большинстве стран Западной Европы распространено свиноедение. Также популярна в нашей стране курица. Из разных видов мяса (не считая экзотических) у нас меньше всего употребляют баранину.





Больше всего свинины приходится на душу населения в Польше.





На карте Западной Европы исключением из общей тенденции стали Франция, Португалия и Швеция с Норвегией, где рыбы и морепродуктов едят больше, нежели других видов мяса.





В России, Северной и Южной Америке наиболее популярным видом мяса является курица.





В целом самая мясная культура – в Гонконге, здесь каждый человек в среднем съедает почти 200 килограммов мяса в год.