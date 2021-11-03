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Умерла Валентина Шарова, бывший директор Барановичского комбината пищевых продуктов

О причинах смерти не сообщается.

Валентина Шарова. Фото из архива Intex-press

Валентина Шарова скончалась 2 ноября,  сообщает Intex-press.by со ссылкой на Наш край. Она долгое время руководила Комбинатом пищевых продуктов, являлась академиком Белорусской инженерной академии, Заслуженным работником промышленности Республики Беларусь. 

Валентина Шарова родилась 2 августа 1945 года в Красноярске. В 1978 году окончила Московский институт пищевой промышленности. Работала экономистом на Барановичском хлопчатобумажном комбинате. С 1971 года работала на виноконсервном комбинате – рядовым контролером, а спустя 11 лет, в 1982-м году, возглавила предприятие. Во времена ее руководства были построены цех по производству концентрированного яблочного сока и кофейный цех. В 2005 году Валентина Шарова оставила пост директора комбината, но продолжала трудиться на должности замдиректора комбината пищевых продуктов по строительству. 
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