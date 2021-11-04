Беларуский рубль снова укрепляется

Курс доллара снизился всего на 0,0024 BYN до 2,4594 BYN/USD и оставил максимум почти за три недели.





За предыдущие шесть торговых сессий стоимость доллара подскочила на 0,0464 BYN.





Курс евро упал на 0,0056 BYN до 2,8436 BYN/EUR и тоже оставил максимум за 20 дней.





Евро за шесть предыдущих торгов подорожала на 0,0460 BYN, а до этого она находилась на минимуме за 456 дней.





Курс российского рубля обвалился на 0,0122 BYN до 3,4316 BYN/100 RUB.





Московская биржа

В России сегодня выходной. Поэтому Центробанк и МосБиржа не работает. Официальные курсы иностранных валют на завтра не поменяются. Доллар — 71,4876 RUB/USD, евро — 82,8112 RUB/EUR.