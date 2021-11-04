+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МНС: владельцы электромобилей пока не должны платить транспортный налог

Министерство по налогам и сборам ответило на вопросы владельцев электромобилей о необходимости уплаты авансового платежа по транспортному налогу - пока им платить не придется.

МНС разберется с тем, что некоторым владельцам электрокаров пришли извещения на уплату, передает smartpress.by

В соответствии с Налоговым кодексом, электромобили по 31 декабря 2025 года не признаются объектом налогообложения транспортным налогом. "В этой связи, физическим лицам – владельцам электромобилей уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу не требуется", - отметили в министерстве.

Ведомство сейчас работает над получением от компетентных органов уточненных сведений о перечне транспортных средств, относящихся к категории электромобилей.

"По мере получения уточненных сведений в отношении физических лиц – владельцев электромобилей, получивших извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу, налоговыми органами будет произведен перерасчет авансового платежа по транспортному налогу и направлено уведомление об аннулировании указанного извещения", - добавили в министерстве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]