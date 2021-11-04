МНС разберется с тем, что некоторым владельцам электрокаров пришли извещения на уплату, передает smartpress.by





В соответствии с Налоговым кодексом, электромобили по 31 декабря 2025 года не признаются объектом налогообложения транспортным налогом. "В этой связи, физическим лицам – владельцам электромобилей уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу не требуется", - отметили в министерстве.





Ведомство сейчас работает над получением от компетентных органов уточненных сведений о перечне транспортных средств, относящихся к категории электромобилей.





"По мере получения уточненных сведений в отношении физических лиц – владельцев электромобилей, получивших извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу, налоговыми органами будет произведен перерасчет авансового платежа по транспортному налогу и направлено уведомление об аннулировании указанного извещения", - добавили в министерстве.