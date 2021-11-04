В то же время, задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях в сентябре 2021 года увеличилась по сравнению с августом на 104,5 млн. рублей — до 10 794,5 млн. рублей. Но прирост оказался примерно на треть ниже, чем в сентябре прошлого года.





Похоже, что программа льготного кредитования многодетных семей начинает буксовать. Не помогает и ипотечное кредитование на рыночных условиях, которое предоставляет, в основном, Беларусбанк.





В сентябре по каким-то причинам активизировались государственные коммерческие предприятия, которые увеличили свою кредитную задолженность белорусским коммерческим банкам (без учета Банка развития) в рублях на 386,6 млн. рублей — до 8 354,4 млн. рублей.





Это наибольший прирост данного параметра в текущем году. В то же время, их задолженность в иностранной валюте снизилась на 182,1 млн. долларов и составила 5 025,9 млн. долларов.





Предприятия частного сектора белорусской экономики в сентябре действовали противоположным образом. Их задолженность в белорусских рублях сократилась за месяц на 30,7 млн. рублей — до 7 392,1 млн. рублей. А валютный долг белорусских предприятий, напротив, вырос на 106 млн. долларов и достиг на 1 октября 4 617,7 млн. долларов.





Похоже, что частный сектор быстрее государственного понял, что в условиях укрепляющегося рубля выгоднее брать валютные кредиты.





Рублевая задолженность небанковских финансовых организаций за сентябрь снизилась на 25,5 млн. рублей — до 358,2 млн. рублей. А их валютная задолженность сократилась на 3,9 млн. долларов и составила 1 октября 870,9 млн. долларов.





Сами банки в сентябре также не проявляли особой активности. Их кредитная задолженность в национальной валюте за месяц снизилась всего на 6,1 млн. рублей, достигнув 391,7 млн. рублей. А долги в иностранной валюте сократились на 3,2 млн. долларов — до 1 036,8 млн. долларов.





В целом задолженность экономики по рублевым кредитам перед коммерческими банками (без учета Банка развития) в сентябре увеличилась на 421,5 млн. рублей и достигла 32 216,6 млн. рублей. Это на 2,2 млрд. рублей больше, чем на 1 октября 2020 года.





Заимствования в иностранной валюте белорусская экономика за год увеличила всего на 91,1 млн. долларов — до 10 523,1 млн. долларов. В то же время, в сентябре текущего года данная задолженность уменьшилась по сравнению с августом на 80,2 млн. долларов.





В сумме задолженность экономики по кредитам (без учета банков) в сентябре выросла по сравнению с августом на 235,2 млн. рублей и достигла 58 611,6 млн. рублей.





При этом активы коммерческих банков выросли за месяц намного больше: на 955,7 млн. рублей — до 92 293,8 млн. рублей. Банкам явно некуда вкладывать деньги на внутреннем рынке, поэтому они вынуждены выводить ресурсы за рубеж и размещать их в Нацбанке, хотя последний и пытается избежать этого.





Требования к Национальному банку за сентябрь выросли на 326.6 млн. рублей — до 8 165,8 млн. рублей.





Даже рублевые требования коммерческих банков к нерезидентам увеличились за сентябрь на 25,6 млн. рублей и достигли 102,3 млн. рублей.





В то же время, требования банков к нерезидентам в иностранной валюте выросли на 123,4 млн. долларов и достигли 1 634 млн. долларов. Это больше, чем на 1 октября прошлого года, на 124,3 млн. долларов.