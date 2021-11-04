Но в сентябре вместо падения – сильнейший прирост бюджетных доходов, чего никогда в этом месяце не было: сентябрь не является месяцем уплаты квартальных налогов, обычно резко увеличивающей приток денег в казну.

Причём что это за деньги и откуда пришли на этот момент пока неизвестно, отмечает Инфобанк (вся инфографика на сайте).





Доходы бюджета сектора госуправления Беларуси (который складывается из республиканского бюджета, местных бюджетов и фонда социальной защиты населения ФСЗН) за январь-сентябрь 2021 года сложились в сумме 46,491 млрдBYN.

Год назад, в январе-сентябре кризисного 2020 года, доходы составляли 37,237 млрдBYN, а два года назад, в январе-сентябре докризисного 2019-го – 39,501 млрд BYN.





Доходы бюджета за 9 месяцев в 2021 году оказались больше:





на 9,254 млрдBYN – чем в кризисном 2020 году

на 6,990 млрдBYN – чем в докризисном 2019-м.





Относительный, в процентах, прирост бюджетных доходов января-сентября 2021 года:





плюс 24,9% – к 2020-му

плюс 17,7% – к 2019-му.





Но номинальный – что в BYN-рублях, что в процентах – прирост доходов имеет большую инфляционную составляющую.





И чтобы не учитывать инфляционное искажение, следует применить корректировку, использовав для этого дефлятор ВВП.

Который в январе-сентябре 2021-го составил 115,4% к 2020-му и 125,9% к 2019-му (исходя из данных Белстата).

И получится, что реальное изменение доходов бюджета первых 9 месяцев 2021 года:





плюс 8,2% – к 2020 году

минус 6,5% – к 2019 году.





В долларовом эквиваленте сумма доходов бюджета сектора государственного управления Беларуси составила $18,211 млрд за январь-сентябрь 2021-го. Это:





больше на $2,611 млрд, чем в январе-сентябре 2020-го

меньше на $648 млн, чем в январе-сентябре 2019-го.





И, как видим, во всех видах изменения доходов бюджета произошло сильное улучшение в сентябре (за январь-сентябрь) – или резкое увеличение «плюса» или резкое уменьшение «минуса» – после прошлого периода «январь-август» и всех предыдущих в этом году.





Это значит, что непосредственно в сентябре в бюджет поступили очень большие деньги.

Как выше сказано, доходы бюджета за январь-сентябрь 2021-го сложились в сумме 46,491 млрд BYN – из пресс-релиза Министерства финансов Беларуси.

Предыдущий пресс-релиз Минфина – по итогам января-августа – показал доходы бюджета в размере 39,546 млрдBYN. То есть, за сентябрь в бюджет поступило 6,945 млрдBYN.

В июле доходы бюджета стали рекордными за всю историю (в номинальном выражении) – 7,131 млрдBYN. Но это было ожидаемо: июль, также как январь, апрель и октябрь – это месяцы уплаты квартальных налогов, и в них бюджетные доходы всегда значительные.

Поэтому в августе они, также ожидаемо, сильно сократились. Но в сентябре вдруг, то есть не ожидаемо, необычайно резкий рост поступлений, чуть ли не до рекордного июльского.





Доходы бюджета в сентябре в 2021 году оказались больше:





на 3,060 млрдBYN – чем в сентябре кризисного 2020 году

на 3,258 млрдBYN – чем в сентябре докризисного 2019-го.





Процентный прирост доходов, в том числе в реальном, с учётом инфляции, выражении – также оказался очень значительным – на десятки процентов: сентябрьская 2021-го сумма денежных поступлений в бюджет существенно выше всех предыдущих для этого месяца.

Причём в сентябре впервые в этом году, и сразу на $1 млрд, зафиксирован прирост суммы доходов бюджета в долларовом эквиваленте в сравнении с месячными суммами 2019-го.





До этого момента, во всех месяцах 2021 года, с января по август, доходы бюджета были в долларах меньше, чем в докризисном 2019-м.

Итак, в сентябре – сильнейшее поступление денег в бюджет Беларуси. Что это за деньги, и по каким статьям бюджетных доходов они поступили?

В оперативных пресс-релизах Минфина подаётся лишь ограниченная информация на этот счёт: показываются только 5 статей доходов государственного бюджета.

И вот какие поступления по этим статьям были в сентябре (как разница между данными из пресс-релизов Минфина за январь-сентябрь и за январь-август):





налог на прибыль – 31 млнBYN

налог на добавленную стоимость – 923 млнBYN

акцизы – 333 млнBYN

доходы от внешнеэкономической деятельности – 409 млнBYN

поступления в ФСЗН – 1,622 млрдBYN.





В сумме эти 5 статей бюджетных доходов дали всего 3,317 млрдBYN из 6,945 млрд BYN всех доходов бюджета в сентябре.





Из невыясненных источников, значит, пришло 3,628 млрдBYN: такой огромной суммы вне указанных пяти статей – ещё никогда не было.

Например, в августе из 4,209 млрдBYN доходов, приход по указанным пяти бюджетным статьям состоялся на 3,277 млрд BYN, а по остальным, которых нет в оперативных пресс-релизах – только на 932 млн BYN (то есть – 22,1% в августе, а в сентябре – 52,2%).





Значимых же изменений в объёмах бюджетных поступлений по пяти открытым статьям в сентябре, в сравнении с августом – нет.





Также нет значительной разницы и между сентябрьским поступлением денег по этим пяти статьям и в сравнении с предыдущим годами.

Так, в сентябре 2021 года относительно сентября 2020 года месячные (как разница между данными из пресс-релизов Минфина за январь-сентябрь и за январь-август) поступления в бюджет:





все суммарно – выросли на 3,069 млрдBYN

от налога на прибыль – выросли на 21 млнBYN

от налога на добавленную стоимость – выросли на 147 млнBYN

от акцизов – выросли на 17 млнBYN

от доходов от внешнеэкономической деятельности – упали на 30 млнBYN

поступления в ФСЗН – выросли на 147 млнBYN





из неизвестных на этот момент источников – выросли на 2,768 млрдBYN.





Что это за деньги пришли в бюджет в сентябре – можно будет узнать (если вообще такая информация станет доступной) лишь в более подробных квартальных докладах Минфина.

Но даже это настолько значительное поступление денег в бюджет в сентябре не привело к кардинальному изменению доходов бюджета по итогам января-сентября, если сравнить с предыдущими годами в таких же периодах.

Этот год пока лучше по доходам бюджета только, чем кризисный 2020-й – если смотреть в реальном, с поправкой на инфляцию, выражении.

Но номинально, в белорусских рублях, конечно же, нынешние суммы заметно больше – благодаря инфляции, которая в этом году намного выше прошлогодней.





К тому же, все эти рекордные сентябрьские поступления денег в бюджет оказались быстро растраченными: в сентябре зафиксированы рекордные месячные расходы бюджета.