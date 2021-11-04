В бюджет откуда-то пришли неожиданно большие деньги. Что об этом известно?
Состояние бюджета Беларуси сейчас под пристальным вниманием: внутренняя и внешняя ситуации привели, в итоге, к введению санкций, которые грозят сильно сократить доходы бюджета через ограничение экспорта главных товаров.
Но в сентябре вместо падения – сильнейший прирост бюджетных доходов, чего никогда в этом месяце не было: сентябрь не является месяцем уплаты квартальных налогов, обычно резко увеличивающей приток денег в казну.
Причём что это за деньги и откуда пришли на этот момент пока неизвестно, отмечает Инфобанк (вся инфографика на сайте).
Доходы бюджета сектора госуправления Беларуси (который складывается из республиканского бюджета, местных бюджетов и фонда социальной защиты населения ФСЗН) за январь-сентябрь 2021 года сложились в сумме 46,491 млрдBYN.
Год назад, в январе-сентябре кризисного 2020 года, доходы составляли 37,237 млрдBYN, а два года назад, в январе-сентябре докризисного 2019-го – 39,501 млрд BYN.
Доходы бюджета за 9 месяцев в 2021 году оказались больше:
на 9,254 млрдBYN – чем в кризисном 2020 году
на 6,990 млрдBYN – чем в докризисном 2019-м.
Относительный, в процентах, прирост бюджетных доходов января-сентября 2021 года:
плюс 24,9% – к 2020-му
плюс 17,7% – к 2019-му.
Но номинальный – что в BYN-рублях, что в процентах – прирост доходов имеет большую инфляционную составляющую.
И чтобы не учитывать инфляционное искажение, следует применить корректировку, использовав для этого дефлятор ВВП.
Который в январе-сентябре 2021-го составил 115,4% к 2020-му и 125,9% к 2019-му (исходя из данных Белстата).
И получится, что реальное изменение доходов бюджета первых 9 месяцев 2021 года:
плюс 8,2% – к 2020 году
минус 6,5% – к 2019 году.
В долларовом эквиваленте сумма доходов бюджета сектора государственного управления Беларуси составила $18,211 млрд за январь-сентябрь 2021-го. Это:
больше на $2,611 млрд, чем в январе-сентябре 2020-го
меньше на $648 млн, чем в январе-сентябре 2019-го.
И, как видим, во всех видах изменения доходов бюджета произошло сильное улучшение в сентябре (за январь-сентябрь) – или резкое увеличение «плюса» или резкое уменьшение «минуса» – после прошлого периода «январь-август» и всех предыдущих в этом году.
Это значит, что непосредственно в сентябре в бюджет поступили очень большие деньги.
Как выше сказано, доходы бюджета за январь-сентябрь 2021-го сложились в сумме 46,491 млрд BYN – из пресс-релиза Министерства финансов Беларуси.
Предыдущий пресс-релиз Минфина – по итогам января-августа – показал доходы бюджета в размере 39,546 млрдBYN. То есть, за сентябрь в бюджет поступило 6,945 млрдBYN.
В июле доходы бюджета стали рекордными за всю историю (в номинальном выражении) – 7,131 млрдBYN. Но это было ожидаемо: июль, также как январь, апрель и октябрь – это месяцы уплаты квартальных налогов, и в них бюджетные доходы всегда значительные.
Поэтому в августе они, также ожидаемо, сильно сократились. Но в сентябре вдруг, то есть не ожидаемо, необычайно резкий рост поступлений, чуть ли не до рекордного июльского.
Доходы бюджета в сентябре в 2021 году оказались больше:
на 3,060 млрдBYN – чем в сентябре кризисного 2020 году
на 3,258 млрдBYN – чем в сентябре докризисного 2019-го.
Процентный прирост доходов, в том числе в реальном, с учётом инфляции, выражении – также оказался очень значительным – на десятки процентов: сентябрьская 2021-го сумма денежных поступлений в бюджет существенно выше всех предыдущих для этого месяца.
Причём в сентябре впервые в этом году, и сразу на $1 млрд, зафиксирован прирост суммы доходов бюджета в долларовом эквиваленте в сравнении с месячными суммами 2019-го.
До этого момента, во всех месяцах 2021 года, с января по август, доходы бюджета были в долларах меньше, чем в докризисном 2019-м.
Итак, в сентябре – сильнейшее поступление денег в бюджет Беларуси. Что это за деньги, и по каким статьям бюджетных доходов они поступили?
В оперативных пресс-релизах Минфина подаётся лишь ограниченная информация на этот счёт: показываются только 5 статей доходов государственного бюджета.
И вот какие поступления по этим статьям были в сентябре (как разница между данными из пресс-релизов Минфина за январь-сентябрь и за январь-август):
налог на прибыль – 31 млнBYN
налог на добавленную стоимость – 923 млнBYN
акцизы – 333 млнBYN
доходы от внешнеэкономической деятельности – 409 млнBYN
поступления в ФСЗН – 1,622 млрдBYN.
В сумме эти 5 статей бюджетных доходов дали всего 3,317 млрдBYN из 6,945 млрд BYN всех доходов бюджета в сентябре.
Из невыясненных источников, значит, пришло 3,628 млрдBYN: такой огромной суммы вне указанных пяти статей – ещё никогда не было.
Например, в августе из 4,209 млрдBYN доходов, приход по указанным пяти бюджетным статьям состоялся на 3,277 млрд BYN, а по остальным, которых нет в оперативных пресс-релизах – только на 932 млн BYN (то есть – 22,1% в августе, а в сентябре – 52,2%).
Значимых же изменений в объёмах бюджетных поступлений по пяти открытым статьям в сентябре, в сравнении с августом – нет.
Также нет значительной разницы и между сентябрьским поступлением денег по этим пяти статьям и в сравнении с предыдущим годами.
Так, в сентябре 2021 года относительно сентября 2020 года месячные (как разница между данными из пресс-релизов Минфина за январь-сентябрь и за январь-август) поступления в бюджет:
все суммарно – выросли на 3,069 млрдBYN
от налога на прибыль – выросли на 21 млнBYN
от налога на добавленную стоимость – выросли на 147 млнBYN
от акцизов – выросли на 17 млнBYN
от доходов от внешнеэкономической деятельности – упали на 30 млнBYN
поступления в ФСЗН – выросли на 147 млнBYN
из неизвестных на этот момент источников – выросли на 2,768 млрдBYN.
Что это за деньги пришли в бюджет в сентябре – можно будет узнать (если вообще такая информация станет доступной) лишь в более подробных квартальных докладах Минфина.
Но даже это настолько значительное поступление денег в бюджет в сентябре не привело к кардинальному изменению доходов бюджета по итогам января-сентября, если сравнить с предыдущими годами в таких же периодах.
Этот год пока лучше по доходам бюджета только, чем кризисный 2020-й – если смотреть в реальном, с поправкой на инфляцию, выражении.
Но номинально, в белорусских рублях, конечно же, нынешние суммы заметно больше – благодаря инфляции, которая в этом году намного выше прошлогодней.
К тому же, все эти рекордные сентябрьские поступления денег в бюджет оказались быстро растраченными: в сентябре зафиксированы рекордные месячные расходы бюджета.
10:35 04/11/2021
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