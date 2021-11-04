



"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.





В распоряжении отмечается, что проработанный Минэнерго проект протокола о порядке формирования цен (тарифов) согласован в правительстве России. На данный момент в документе указывается только продление срока его действия на год – до 31 декабря 2022 года.





Ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на прежнем уровне.





Он отметил, что ранее эти договоренности были приняты на уровне глав государств.

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"Они уже озвучивались. Цена на природный газ остается на уровне 128,5 долларов за тысячу метров кубических", – сказал он.





Тогда же он уточнил, что идет подготовка необходимых документов. В частности речь шла о проекте протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение в газовой сфере по ценообразованию и в протокол между правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром". Документы планировалось подписать до конца года, а на их основании – контракт на пост вку газа.

Планируется, что в следующем году заработает единый газовый рынок Беларуси и России – вся инфраструктура, по словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, уже создана.