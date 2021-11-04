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Мишустин поручил провести переговоры с Беларусью и подписать протокол о ценах на газ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести переговоры с Беларусью для подписания протокола о ценах и поставках газа в 2022 году, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.


"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что проработанный Минэнерго проект протокола о порядке формирования цен (тарифов) согласован в правительстве России. На данный момент в документе указывается только продление срока его действия на год – до 31 декабря 2022 года.

Ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на прежнем уровне.

Он отметил, что ранее эти договоренности были приняты на уровне глав государств.
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"Они уже озвучивались. Цена на природный газ остается на уровне 128,5 долларов за тысячу метров кубических", – сказал он.

Тогда же он уточнил, что идет подготовка необходимых документов. В частности речь шла о проекте протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение в газовой сфере по ценообразованию и в протокол между правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром". Документы планировалось подписать до конца года, а на их основании – контракт на пост вку газа.
Планируется, что в следующем году заработает единый газовый рынок Беларуси и России – вся инфраструктура, по словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, уже создана.
Spurnik
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