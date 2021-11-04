На эти и другие вопросы газета «Белорусы и рынок» искала ответы вместе со старшим аналитиком «Альпари-Евразия» Вадимом ИОСУБОМ.





— Ситуация с государственными финансами складывается довольно любопытно. Второй год госбюджет планово дефицитен, однако если в начале этого года власти запланировали дыру в нем размером в 4 миллиарда, а затем (на фоне быстрого роста дефицита) увеличили ее до 6 миллиардов, то сейчас ситуация заметно лучше, чем прогнозировали сами власти.





Да, дефицит республиканского бюджета растет, за август — сентябрь он увеличился более чем в два раза, но если ранней весной он составлял 1,5 млрд рублей, то за девять месяцев — миллиард «с хвостиком». Так что говорить о каком-то дефолте государства, о том, что в казне не хватит денег для зарплат бюджетникам, социальных пособий или пенсий, не стоит.





За восемь месяцев практически вдвое увеличилось внешнеторговое сальдо. Причем заметное улучшение наблюдается как в торговле товарами (согласно статистике Нацбанка, + 673 млн рублей по сравнению с 2020-м годом), так и услугами (+ 424 млн рублей).





Так как внешнеторговый оборот вырос заметно, на 30,6 %, до 58,482 млрд рублей, то выросли и налоги в бюджет, который пока чувствует себя относительно неплохо. В этом ему помогает и то, что власти стараются сократить «необязательные» расходы, в первую очередь — капитальные.





Что будет к концу года? Очевидно, что на дефицит бюджета, как и на все экономические показатели, основное влияние будут оказывать секторальные санкции. Первый эффект от уже объявленных санкций мы почувствуем в декабре.





Последствия санкций не будут одномоментными, они растянутся по времени. Посему сейчас невозможно четко оценить эффект от введенных ограничений. Однако нельзя забывать и о том, что страны Евросоюза обсуждают новый санкционный пакет — уже пятый по счету.





Следует также подчеркнуть, что мощным фактором, который окажет влияние в том числе и на размер дефицита, станут не только прямые секторальные санкции, но и механизм вторичных санкций, который не позволит их обходить.