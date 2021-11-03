



Основанная в Швеции компания IKEA повысит цены из-за проблем с цепочками поставок и роста стоимости сырья. Об этом газете Financial Times сообщил финансовый директор Inter IKEA (владелец бренда и управляющий франшизой) Мартин ван Дам.





По его словам, IKEA предпочла бы взять повышение цен на себя, но уже не может этого сделать: компания второй год подряд фиксирует падение чистой прибыли. Это повышение цен будет для IKEA первым с 2019 года, и, вероятнее всего, в этот раз цены вырастут сильнее, чем в прошлый раз, пишет FT.





«В следующем финансовом году [по август 2022 года] мы продолжаем ориентироваться на проблемы у поставщиков, рост цен сырья и энергии. Следующий год не будет легче, чем 2021-й, он будет труднее... все это сильно съедает нашу рентабельность», — сказал ван Дам.





В 2021 финансовом году чистая прибыль Inter IKEA упала на 17%, до €1,4 млрд, в то время как продажи в системе франчайзи и онлайн выросли на 6%, до рекордных €41,9 млрд. Валовая рентабельность снизилась с 15,8 до 13%. При этом компания потратила €250 млн на устранение сбоев в цепочке поставок.





Не помог и опережающий рост интернет-продаж — на 75%. По словам ван Дама, в онлайне резко снизилось число импульсивных покупок, характерных для традиционных магазинов.





Ранее сообщалось о глобальном дефиците микрочипов. Проблема с нехваткой электронных компонентов возникла еще до пандемии коронавируса и позже осложнилась из-за �яда других факторов, в том числе из-за распространения более заразного индийского штамма коронавируса, что привело к закрытию некоторых заводов.



