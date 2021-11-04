Банк развития выделит 40 млн рублей на строительство метро
Правительство Беларуси в очередной раз изменило план Банка развития по финансированию госпрограмм в 2021 году.
Например, на этот раз добавлена графа о выделении 40 млн рублей для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена».
Эти деньги даются по программе «Транспортный комплекс» на 2021−2025 годы.
Как и ранее, по госпрограмме «Аграрный бизнес» деньги получат некоторые сельхозкомпании. Среди них — «Савушкина пуща», которая аффилирована с «Савушкиным продуктом». Изначально компании должны были дать 7,5 млн. В нынешней редакции — 9,5 млн.
09:38 04/11/2021
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