Например, на этот раз добавлена графа о выделении 40 млн рублей для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена».





Эти деньги даются по программе «Транспортный комплекс» на 2021−2025 годы.





Как и ранее, по госпрограмме «Аграрный бизнес» деньги получат некоторые сельхозкомпании. Среди них — «Савушкина пуща», которая аффилирована с «Савушкиным продуктом». Изначально компании должны были дать 7,5 млн. В нынешней редакции — 9,5 млн.