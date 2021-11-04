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Мингорисполком установил предельные тарифы на изготовление гробов - максимальные тарифы на другие услуги

Мингорисполком решением №3066 от 14 октября установил предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги

 Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

В соответствии с решением тариф на изготовление деревянного гроба без отделки не может быть выше 32,77 рубля, с отделкой тканевыми материалами — 51,22 рубля, а неткаными материалами — 47,12 рубля за штуку.

Предельный тариф на доставку в пределах Минска гроба и тумбы, креста, идентификационного столбика не должен превышать 0,98 рубля за километр, или 39,23 рубля за час. Тариф на перевозку тела установлен не более 1,32 рубля за километр или 33,66 рубля за час.

Документом также установлены тарифы на изготовление крестов, тумб, идентификационных столбиков, копку могил и захоронение тела в зависимости от погодных условий, помещение урны с прахом в землю или колумбарий.

фото с сайта: funeral.by
reform.by
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