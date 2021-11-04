P2P (Person-to-Person) — это процесс обмена SMS-сообщениями между одним мобильным телефоном и другим через действующую мобильную сеть. A2Р (Application-to-Person) — процесс обмена SMS-сообщениями не только между мобильными телефонами, но и через интернет, используя специальные сервисы.





Один из тендеров обойдется в $500 000.





Некоторые телеграм-каналы стали писать, что цель закупки — «отсечь страну от международного общения и держать всех под колпаком», отметило Еврорадио.





Однако на самом деле — все не так страшно, как звучит.





Как объяснил изданию специалист в сфере А2Р-коммуникации, «этот инструмент используют абсолютно все компании», а “Белтелеком” выступает как оператор, как отдельная структура бизнеса, которая предоставляет услуги для другого бизнеса. Он утверждает, что «никакого отношения к отсечению Беларуси от остального мира это не имеет».

Для чего эта система?

Как рассказал эксперт, «есть обычные классические рассылки рекламного сервисного характера, которые бизнес делает для коммуникации со своими клиентами. К примеру, МТС, “Евроторг” и так далее, любая компания, которая использует это в целях маркетинга. Если альфа-имя [последовательность букв, которые выступают в качестве имени отправителя СМС-сообщений при массовой рассылке] компании будет признано международным, то трафик будет тарифицироваться по другой стоимости. Разнесение между международным и национальным будет с большего производить оператор»





«Бывает, что некоторые компании недобросовестно используют данные инструменты для увеличения своей прибыли. Когда сторонний трафик подмешивают в национальный, это нарушает все правила работы с данным направлением. К примеру, код аутентификации Google идёт от альфа-имени какого-нибудь другого сервиса. В этом случае “Белтелеком” при блокировке международного трафика не хочет, чтобы было подмешивание в имена от клиентов, с которыми он будет работать. Поэтому и заказывает эту услугу, перекладывает эту ответственность на партнера», — пояснил специалист.



