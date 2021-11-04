Правительство снова запретило вывозить из страны гречку - запрет на три месяца
Правительство Беларуси ввело временный запрет на вывоз из страны гречки, следует из опубликованного постановления Совмина.
Запрет вводится на три месяца. Вывозить нельзя крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное и готовые пищевые продукты из гречки.
Постановление вступает в силу после официального опубликования. А Министерству иностранных дел предписано уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о "введении мер нетарифного регулирования".
Напомним, в июле уже вводились ограничения на вывоз гречки, а также пшеничной муки. Действовать они должны были тоже три месяца.
Ранее - в середине апреля - правительством вводился временный запрет на вывоз зерна. Тогда запрещалось вывозить из страны пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и прочие злаки.
07:26 04/11/2021
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