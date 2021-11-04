Запрет вводится на три месяца. Вывозить нельзя крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное и готовые пищевые продукты из гречки.

Постановление вступает в силу после официального опубликования. А Министерству иностранных дел предписано уведомить Евразийскую

экономическую комиссию о "введении мер нетарифного регулирования".





Напомним, в июле уже вводились ограничения на вывоз гречки, а также пшеничной муки. Действовать они должны были тоже три месяца.









Ранее - в середине апреля - правительством вводился временный запрет на вывоз зерна. Тогда запрещалось вывозить из страны пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и прочие злаки.