







Исторически логотип ЕАБРа, учрежденного Россией и Казахстаном уже более 15 лет назад, представлял собой сине-желтую спираль. Теперь это сине-салатовый шар, разделенный горизонтальной линией. Также, пишет Interfax.by, немного изменилась визуализация наименования банка - слегка поменялся шрифт и изменился его цвет с темно-синего на черный.





Над ребрендингом работало российское бренд-бюро "Щука", сообщил "Интерфаксу" управляющий директор - руководитель департамента коммуникаций и международного сотрудничества ЕАБР Артур Борцов. Это бюро ранее принимало участие в ребрендинге Сбербанка, "Циана", Lamoda и ряда других компаний.





В основе обновленного стиля, по его словам, лежит линия горизонта. Через обновление бренда ЕАБР хочет "показать открытость и стать понятнее не только для партнёров и клиентов, но и для всех людей наших стран", сказал Борцов. Он не ответил на вопрос о бюджете и сроках ребрендинга. Будучи международной финансовой организацией, ЕАБР не имеет розничной сети, помимо штаб-квартиры в Алма-Ате у него есть только несколько представительств (Нур-Султан, Бишкек, Душанбе, Ереван, Минск, Москва) и филиал в Санкт-Петербурге.





Почти полтора года назад в ЕАБР сменилось руководство. В июне 2020 года председателем правления банка вместо Андрея Бельянинова был назначен Николай Подгузов, до этого занимавший пост первого заместителя гендиректора "Почты России".