







«Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС – ИФ), упущенная выгода (белорусских авиакомпаний – ИФ) в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров, монетизируются, пишет Interfax.by. И в соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы», - сказал Сикорский на пресс-конференции в среду в Минске.





Он пояснил, что «нашему национальному перевозчику, именно по национальному признаку, запрещено обслуживание в европейских авиапортах, европейским компаниям очень настоятельно рекомендовано соблюдать облет территории Беларуси и запрет на использование ее воздушного пространства».





В то же время, «вопроса прямых санкций ни в отношении Белавиа, ни в отношении национального аэропорта (в Минске – ИФ) в настоящее время нет», - подтвердил Сикорский.

Ранее ЕС и ряд других стран в начале июня закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair. Также самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси. Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.





В июне ЕС ввел персональные санкции в отношении госкомпании «Белаэронавигация», которая осуществляет диспетчерскую координации авиаполетов над территорией Беларуси. В октябре «Белаэронавигация» подала иск в европейский суд, в котором утверждает, что оспариваемые действия Совета ЕС не имеют фактического обоснования и настаивает на несоблюдении принципа соразмерности в связи с тем, что оспариваемые санкции рискуют поставить под угрозу обеспечение безопасности полетов в международной авиации.





Санкции стали реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега после посадки самолета в Минске были задержаны. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.





В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа» в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что Белавиа занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.



